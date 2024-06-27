飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張

【旅遊／飛機／咖啡／飛機飲品/不安/】不少人搭飛機時，都會選擇飲咖啡或茶。有空姐拍片指出，在飛機上飲咖啡除了可以提神醒腦，亦有機會影響精神狀態而無法放鬆或入睡，甚至會增加某些人對乘搭飛機的恐懼感。

最新影片：

搭飛機勿飲1款飲品

英國一名空姐「mrsmiva」在社交平台上拍片提醒大家，如果需要在航班上好好休息就應避免飲咖啡。她在影片中解釋，咖啡所含的咖啡因具有提神醒腦之功效，對於一些需要休息、需要睡眠的乘客而言，飲咖啡反而會令他們無法放鬆、難以入睡。

她同時指出，咖啡亦會增加某些人對乘搭飛機的恐懼感。她解釋，咖啡因可以增大焦慮感、緊張感等感受，而如果本身害怕乘搭飛機，或對乘搭飛機感到不安，咖啡因就有機會放大這些感受而令該人變得更緊張焦慮。她補充指，雖然茶所含的咖啡因較少，但仍然有機會影響精神狀態，能量飲品亦言。

她建議大家：

最理想的方法就是候機期間和航程期間都不要攝取咖啡因，避免影響精神狀態。

針對害怕搭飛機的乘客，空姐mrsmiva就表示

請向我們（機組人員）表達你的擔憂，我們會在途中關心你的情況，讓你感到安心。此外，我建議大家可以事前選好座位，讓自己可以在舒適的環境下放鬆；而對於害怕亂流的乘客，不妨在登機前下載好最喜愛的劇集、歌單、電子書等娛樂，好讓自己投入其中而不受亂流影響。

同場加映：

飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品 空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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