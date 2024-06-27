職業生涯規劃丨港澳信義會明道小學參觀《經濟日報》　學生化身新聞小主播職業生涯初體驗

▲ 港澳信義會明道小學參觀《經濟日報》，學生化身新聞小主播職業生涯初體驗

新媒體發展一日千里，當中新媒體如何運作？新聞從業員工作性質如何？以至如何堅守新聞操守？港澳信義會明道小學逾百位的小二學生於6月17日到訪《香港經濟日報》集團參觀，近3小時的參觀活動，同學們在主播、攝影記者親身分享工作經驗外，同學們更化身小主播即場報道新聞，更參與模擬節目拍攝，一嘗新聞媒體的箇中苦樂，實踐職業生涯教育。

資深主播分享新聞媒體工作

本港不少傳統報社順應潮流，逐步轉型成為新媒體。《香港經濟日報》集團亦積極轉型，致力發展網上媒體業務。港澳信義會明道小學逾百位的小二學生到《香港經濟日報》集團參觀。首先獲安排由香港經濟日報》集團資深主播介紹傳媒的工作，包括文字記者、攝影記者等不同崗位的工作、行內的術語、新聞工作的流程等，同學們聽得興味盎然。主播更深入淺出地分享主播需具備的基本技能，包括咬字發音、衣著打扮、臉部表情。

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化身小主播現場報道新聞

及後，來到參觀的重頭戲，分批參觀《香港經濟日報》的錄影廠，了解直播室的實際操作後，就開始分組進入控制室體驗做新聞主播。2名同學體驗做小主播即場播讀新聞，另外數名同學到控制室控制畫面播放，共同合力完成屬於同學的個人新聞報道。雖然只是小二學生，同學們在報道新聞時顯得頭頭是道。當看見同學們現身營幕上報道新聞，令在場觀賞的同學們興奮歡呼。

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模擬節目拍攝

緊接下來，同學們參觀《香港經濟日報》近年投資興建的大型錄影廠，該錄影廠主要是用來錄製不同類型節目，包括財經、生活及地產節目。同學們除了獲集團擁有26年經驗、屢獲獎項的資深攝影記者親身講解不同燈光以及鏡頭的運用，介紹攝影記者的日常裝備，包括定焦鏡、廣角鏡及長鏡頭在新聞活動中如何運用，並配合不同相片作例子讓同學明白，以及在專訪時燈光運用的重要性，如何利用打燈技巧讓受訪者更為出色等。

同學在講解過後更有機會嘗試運用不同的相機鏡頭、攝錄機等，紛紛舉手要求試用。最後進行分組模擬節目拍攝，在攝影記者的指導下，同學們體驗攝影師、收音師、燈光師、攝影記者、上鏡主播及受訪者等不同崗位的工作，合力完成拍攝節目。

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《香港經濟日報集團》參觀到校服務

《香港經濟日報》現時推出參觀及到校服務，適用於《我的行動承諾2.0》學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生職業生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

聯絡電郵：topick.mktg@hket.com

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