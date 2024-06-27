日本食人菌︱日本「食人菌」破千病例嚴重可致死　醫生拆解5大惡化先兆

【日本／食人菌／甲型鏈球菌／壞死性筋膜炎／中毒性休克綜合症/惡化先兆/高危人士/陳沛然】日本「食人菌」案例已破千宗，相信令不少正打算外遊當地的市民感到人心惶惶。近日前醫學界議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然(Pierre)便於網上分享影片，向大眾講解甲類鏈球菌感染究竟如何引起壞死性筋膜炎，並拆解5大惡化先兆，叫市民切記留神。

最新影片:

醫生陳沛然於片中以深入淺出的旁白向大眾講解食人菌的真身是甲型鏈球菌，他指雖然新聞上經常會見到甲型鏈球菌與壞死性筋膜炎病例，但大部分甲型鏈球菌所引發的個案大多症狀輕微如喉嚨痛及皮膚感染，，一般通過飛沬及受污染的物件觸碰，令細菌接觸患者皮瘡而感染；只有少數情況下才會導致壞死性筋膜炎(又名食肉菌感染)及中毒性休克綜合症。

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陳沛然指，導致壞死性筋膜炎原因，主要是因為細菌會經傷口進入了筋膜位置擴散，並破壞組織，嚴重情況可致命。他補充，壞死性筋膜炎可多於一種細菌引致，包括甲型鏈球菌、創傷弧菌及其他細菌，不過甲型鏈球菌一般被外界認為是主要原因。

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食人菌5大惡化先兆

壞死性筋膜炎與蜂窩性組織炎兩者症狀十分相似，因為兩者均會出現紅腫熱痛，那麼究竟要如何區別? 陳沛然指壞死性筋膜炎有2大特點，包括變化嚴重及快速擴散。在變化方面而言，紅腫熱痛後來會變成發黑點、腫痛、水疱、發燒、發冷及極度疼痛。在快速擴散方面，較嚴重的個案，病人紅腫範圍會於短時間內極速擴散，因此一開始時有醫生會以筆圈起範圍以便觀察。

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儘管壞死性筋膜炎如此駭人，陳沛然指市民亦無需過份憂心，當中主要有5大原因，包括發病率其實不高、很少人與人之間傳播、高危群組不廣泛(一般以常接觸海鮮及長期病患為主)、及早發現可醫治以及感染有得預防。

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