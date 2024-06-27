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減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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62歲黃秋生膽固醇過高，遭醫生警告「1年後會死」，成功減10磅分享一日餐單。

【黃秋生/減肥/瘦身/減10磅/餐單/雜菜湯/膽固醇/血管阻塞】影帝減肥成功！現年62歲的黃秋生早前曾因膽固醇血壓過高，遭醫生警告要動手術，否則剩1年半命，他日前在Facebook專頁開心宣佈自己「減咗十磅」，並附上一張靚仔自拍照，引來網民紛紛好奇留言「教下我點樣減？」。黃秋生亦在留言區毫不吝嗇地分享自己一日減肥餐單，更坦言超有效：「一日（減）一磅」！

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黃秋生在23日更新Facebook專頁，上傳一張自拍照配文「減咗十磅」。大量網民湧入留言「型」、「好有氣勢」；同時好奇減肥方法。黃秋生在留言區大方回覆，每日靠一套飲食公式，由一開始用2星期減6磅，到之後1日減1磅，成效顯著：

無鹽雜菜湯，每日只可以一碗；中午食水煮菜。以唔餓為標準。飲水加一塊檸檬。好餓食幾粒果仁。

對此，有網民提出似乎缺少碳水化合物，質疑「不會沒力嗎？」；黃秋生就表示自己以「香蕉」作為碳水化合物攝取來源。

黃秋生日前開心宣佈自己「減咗十磅」。（圖源：Facebook）

曾因膽固醇血壓過高 遭醫生警告剩1年半命

黃秋生於本月11日在台灣出席電玩代言記者會時，透露現在正為新戲減重，更自曝之前因膽固醇、血壓過高，出現心臟血管阻塞問題，被醫生警告要動手術，否則1年後就會死。不過，他對自己的健康狀況卻非常有自信，百無禁忌笑言醫生只是恐嚇：「現在過1年半了，我還沒死。」

7天雜菜湯食譜

選美出身、現年53歲的「蘭子」陳淑蘭，一直在Keep Fit路上持之以恆。她分享過7天雜菜湯食譜，食材包括6個大洋蔥、4至6個番茄、一個大椰菜、3個青辣椒、一個芹菜配適量鹽、胡椒、咖喱、芫荽等（肚餓時隨意進食）。以下是詳細餐單：

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相關文章：飲食攻略｜「哈佛減肥法」28天餐單全公開　堅持6大原則4星期勁減廿磅

同場加映：心血管堵塞易增猝死風險　10大護心食物

若心血管被堵塞，容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病，增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物，指有助維持心臟及心血管健康。

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健康問題 減肥 網絡熱話 Keep Fit 黃秋生 膽固醇

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