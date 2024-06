減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單

▲ 62歲黃秋生膽固醇過高,遭醫生警告「1年後會死」,成功減10磅分享一日餐單。

【黃秋生/減肥/瘦身/減10磅/餐單/雜菜湯/膽固醇/血管阻塞】影帝減肥成功!現年62歲的黃秋生早前曾因膽固醇血壓過高,遭醫生警告要動手術,否則剩1年半命,他日前在Facebook專頁開心宣佈自己「減咗十磅」,並附上一張靚仔自拍照,引來網民紛紛好奇留言「教下我點樣減?」。黃秋生亦在留言區毫不吝嗇地分享自己一日減肥餐單,更坦言超有效:「一日(減)一磅」!



黃秋生在23日更新Facebook專頁,上傳一張自拍照配文「減咗十磅」。大量網民湧入留言「型」、「好有氣勢」;同時好奇減肥方法。黃秋生在留言區大方回覆,每日靠一套飲食公式,由一開始用2星期減6磅,到之後1日減1磅,成效顯著:

無鹽雜菜湯,每日只可以一碗;中午食水煮菜。以唔餓為標準。飲水加一塊檸檬。好餓食幾粒果仁。

對此,有網民提出似乎缺少碳水化合物,質疑「不會沒力嗎?」;黃秋生就表示自己以「香蕉」作為碳水化合物攝取來源。

▲ 黃秋生日前開心宣佈自己「減咗十磅」。(圖源:Facebook)

曾因膽固醇血壓過高 遭醫生警告剩1年半命

黃秋生於本月11日在台灣出席電玩代言記者會時,透露現在正為新戲減重,更自曝之前因膽固醇、血壓過高,出現心臟血管阻塞問題,被醫生警告要動手術,否則1年後就會死。不過,他對自己的健康狀況卻非常有自信,百無禁忌笑言醫生只是恐嚇:「現在過1年半了,我還沒死。」

7天雜菜湯食譜

選美出身、現年53歲的「蘭子」陳淑蘭,一直在Keep Fit路上持之以恆。她分享過7天雜菜湯食譜,食材包括6個大洋蔥、4至6個番茄、一個大椰菜、3個青辣椒、一個芹菜配適量鹽、胡椒、咖喱、芫荽等(肚餓時隨意進食)。以下是詳細餐單:



同場加映:心血管堵塞易增猝死風險 10大護心食物

若心血管被堵塞,容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病,增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖(杯蓋)在其facebook專頁指出,CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物,指有助維持心臟及心血管健康。



