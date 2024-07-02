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港鐵 10送1｜搭十送一最新攻略　免費車程儲起搭長途

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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港鐵搭10送1有攻略，七月限定。

港鐵即日起加價3.09%，同時推出多項優惠。

加價後，港鐵指約有80%乘客的車費調整是$0.4以下，而現有所有常設優惠仍然會繼續。

港鐵 10送1最新優惠。

港鐵 搭10送1

7月1日至28日，港鐵公司推出「搭十送一」優惠， 為港鐵常客送上免費車程，整個優惠最多送出4次單程。

乘客使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期內逢星期一至日乘搭本地重鐵網絡（機場快綫除外）出閘滿10次，即可獲得一程免費本地單程車程。

印花卡會下載MTR Mobile賬戶，「我的獎賞」内「印花 >有效 」頁。印花會在乘車日後，3日之内加入到印花卡内。

儲齊10個印花之後，就要在8月16日或之前按「立即換領」，獲取一程免費本地單程，逾期作廢。若成功換領後，須於2025年1月2日或之前使用車程。

港鐵搭10送1 留意細節

如使用免費車程往返羅湖站或落馬洲站，乘客即被視為違反推廣活動條款及細則，須付全數車資，免費車程同時被註銷。

如途經尖沙咀及或尖東站轉綫，免費車程只適用於轉綫前，轉綫後車費需另付。

機場快綫、往機場或博覽館並不適用。

港鐵早晨折扣適用範圍。

港鐵早晨折扣

早鳥出閘優惠會延續一年，直至2025年6月底。

即日起逢星期一至五（紅日除外）早上7時15分至8時15分，利用成人八達通於指定核心市區車站出閘，即享車費75折。

早晨折扣可跟轉乘優惠、特惠站優惠及全月通連接車程75折優惠同時使用。

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乘客購買今年7月份至9月份的5款「全月通」，或在6月30日至9月30日期間購買「都會票」，均可享有50元折扣優惠（按新價錢計算）。

港鐵將在票價調整機制以外，為乘客提供恆常票價優惠， 讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值約29億元。

另外，公司亦會繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。

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