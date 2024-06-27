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試管嬰兒｜42歲許維恩人工受孕再失敗　「凍卵全用完」暫緩追二胎

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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42歲許維恩人工受孕再失敗，「凍卵全用完」暫緩追二胎。

【人工受孕/試管嬰兒/凍卵/星二代/許維恩/王家梁/台灣女星】高齡女性想成功懷孕絕非易事，尤其人工受孕過程對身心都是煎熬。近日，台灣女星許維恩宣告人工受孕再度失敗，她一直以來都想為女兒再添個伴，可是今年嘗試植入胚胎失敗，4月又做了一次人工受孕，但仍未成功，庫存的最後一顆卵子亦已用完，若想再追第二胎，必須整個療程重新再來。

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許維恩歷經多次人工受孕手術後，2023年迎來第一胎女兒「忒忒」。（IG 圖片）

許維恩人工受孕喜迎第一胎

現年42歲的女星許維恩，在2021年閃嫁小6歲的王家梁，並歷經多次人工受孕手術後，終於2023年迎來第一胎女兒「忒忒」。過去許維恩因患有宮寒症，體質較難以受孕，但為了一圓為人母的夢想，前年接受了試管嬰兒計劃後，一共取出11顆卵，並得到5顆胚胎，但胚胎卻在切片階段就因染色體異常，還沒植入子宮就宣告失敗。2023年1月好不容易順利懷上寶寶，卻又因胎位不正，必須採取剖腹產，所幸最終生產一切順利。

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追二胎為大女兒添伴

許維恩一直希望為「忒忒」添弟妹作伴，然而今年過年前嘗試做人工受孕失敗，其後4月底嘗試再植入一次胚胎，結果不幸再次失敗。庫存最後一顆卵子都沒有成功，若要再追第二胎，必須整個療程重新來過。

她認為打排卵針會令身體不適、浮腫，健康狀況影響了成功率，因此現在二胎計劃暫緩，採取順其自然的心情，先把調理身體好，養好再繼續努力！

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