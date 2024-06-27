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死因研訊｜女文員污水廠疑下井救丈夫喪命　死因庭裁定死於不幸

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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死者丈夫李金華。（梁錦麟攝）

46歲女文員疑於2021年11月，在小蠔灣污水處理廠工作時，疑因急於救出身在回流井內暈倒的丈夫及同事而意外身亡，死因庭今（27日）作出裁決。死因裁判官裁定死者為救暈倒的丈夫，進入回流井中吸入硫化氫，並撞倒胸部暈倒後遇溺，死因為硫化氫中毒、胸肺受損及溺斃，裁定死於不幸。死因裁判官另對渠務署、分判商及承建商作出建議，包括建議署方盡快使用中央電子平台。

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死者王喜梅於2021年11月18日因事件去世，死因為硫化氫中毒、胸肺受損及溺斃，終年46歲。是次研訊不設陪審團，渠務署被列作有利害關係方。

死因裁判官裁決時指，綜合證供，死者丈夫李金華等人事發日曾到小濠灣污水廠回流井要更換喉管，其間回流井流出污水，李及其他工人暈倒於井內，渠務署職員隨即報警，有外判工人目睹死者因救夫心切而跳入井口。

死因裁判官指，當日回流井排水是因離心機開啟所引致，由於李未有登記有關工作，控制大樓未知井內有工作，同時當日有職員須替學生採取樣本而指示開啟離心機。

死因裁判官裁定死者為救暈倒的丈夫，進入回流井中吸入硫化氫，並撞倒胸部暈倒後遇溺，死因為硫化氫中毒、胸肺受損及溺斃，裁定死於不幸。死因裁判官全面採納早前勞工處對分判商及承建商的建議，包括建議定期進行演集，以及給予工人適當安全指示等。

死因裁判官續指，由於渠務署已大致落實早前勞工處及渠務署的建議，故只建議署方盡快全面採用備有影片分析功能的閉路電視，以偵測緊急情況等，以及建議署方盡快使用中央電子平台，以作工作通知及工地監察等。

死因裁判官裁決後向死者家屬致以深切慰問，並對事故表示難過，希望不會再發生同類事件。死者丈夫李金華未有回應是次裁決，並指擬提出民事訴訟。

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記者：梁錦麟

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