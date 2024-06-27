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新聞女神丨袁思行晒旗袍親子裝照　已成兩女之母引關注

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

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袁思行已經成為媽咪？

26歲新聞小花袁思行（Cheryl）於2019年在TVB新聞部實習，畢業後擔任主播，三年後轉戰HOY TV，憑甜美樣子，被網民封為「新聞女神」。

【新聞小花】TVB新聞主播袁思行宣布離巢　游泳健將港大新聞系全方位女神

穿母女裝

近日她在社交網分享家庭照，相中可見Cheryl穿上旗袍晒出白滑美腿，不過大家將焦點放在其身旁同樣穿上旗袍的小女孩身上，三人如同穿母女裝般。

其中一張，更見Cheryl拖着小女孩，二人面貼面，簡直是母愛滿瀉，難怪紛紛引起網民留言：「兩女之母？！」、「你結咗婚？？」、「爸爸呢？」。

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女神「封盤」?

不過大家放心，女神還未「封盤」，她在最後有寫上：「Double trouble #mynieceduo」，即是與兩位姪女合照，所以真的被她嚇一嚇。

高學歷+運動女神

Cheryl在2020年於香港大學新聞系畢業，她早於2019年暑假已在TVB當實習記者，同年轉為兼職主播。前年大學畢業後，Cheryl擔任TVB全職新聞主播，並被封為「翻版何天兒」，繼人氣高妹黎在山後，獲網民力捧的上位新聞小花。

她從小到大就讀名校，由德望學校小學部、拔萃女書院直到香港大學，品學兼優。而且文武雙全，同時亦為游泳健將，擅長游蛙式，讀書時曾參加「全港運動會」游泳比賽，可說是全方位女神。

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