  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四電一腦｜7.1起新增2類家電免費回收　雪櫃洗衣機回收容量上限提升

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

「四電一腦」將於7月1日起，將獨立式乾衣機及抽濕機將被納入計劃，並上調雪櫃和洗衣機的最大容積。

【四電一腦/免費回收/預約電話/雪櫃/洗衣機/電視機/乾衣機/抽濕機】環境保護署表示，通稱「四電一腦」的「廢電器電子產品生產者責任計劃」，將於7月1日起推出優化措施，將獨立式乾衣機及抽濕機將被納入「四電一腦」免費上門回收服務當中。此外，計劃下的雪櫃和洗衣機的最大容積亦將上調，而且將會取消分發和銷售「四電一腦」產品，必須提供循環再造標籤的規定。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理

四電一腦｜3大新改動優化「四電一腦」措施

首先，獨立式乾衣機及抽濕機納入「四電一腦」計劃，而且計劃下雪櫃的最大容積提升，雪櫃最大容積將由現時的500公升增加至900公升、洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤。再者現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤規定將會取消。

點擊圖片放大
+11
+10

四電一腦｜現有免費回收電器

政府呼籲市民善用服務，確保舊電器可以妥善回收、循環再造、轉廢為材。由7月1日起，市民在購買「四電一腦」新產品（即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器）時，亦可使用法定免費除舊服務。

四電一腦｜預約免費上門回收舊電器

若市民未有購買新的「四電一腦」產品，但同時需要回收舊電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。同時，市民亦可自攜「四電一腦」到綠在區區回收，同時儲積分。

四電一腦｜7.1起四電一腦擴大範圍。（環境保護署）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

生活智慧｜消委會實測5款垃圾電話攔截App　2款反公開通訊錄個人資料【附8招防詐騙貼士】
17:38 2024/06/26
生活智慧｜消委會實測5款垃圾電話攔截App　2款反公開通訊錄個人資料【附8招防詐騙貼士】
風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C
12:14 2024/06/21
風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
14:16 2024/05/22
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻

你可能感興趣

生活智慧｜消委會實測5款垃圾電話攔截App　2款反公開通訊錄個人資料【附8招防詐騙貼士】
17:38 2024/06/26
生活智慧｜消委會實測5款垃圾電話攔截App　2款反公開通訊錄個人資料【附8招防詐騙貼士】
風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C
12:14 2024/06/21
風扇危機｜手提風扇藏爆炸毀容危機要小心　用錯方法易中暑必學1招秒速降溫6°C
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
14:16 2024/05/22
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
家電 家具 電視 電視機 打印機

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬