四電一腦｜7.1起新增2類家電免費回收　雪櫃洗衣機回收容量上限提升

▲ 「四電一腦」將於7月1日起，將獨立式乾衣機及抽濕機將被納入計劃，並上調雪櫃和洗衣機的最大容積。

【四電一腦/免費回收/預約電話/雪櫃/洗衣機/電視機/乾衣機/抽濕機】環境保護署表示，通稱「四電一腦」的「廢電器電子產品生產者責任計劃」，將於7月1日起推出優化措施，將獨立式乾衣機及抽濕機將被納入「四電一腦」免費上門回收服務當中。此外，計劃下的雪櫃和洗衣機的最大容積亦將上調，而且將會取消分發和銷售「四電一腦」產品，必須提供循環再造標籤的規定。

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四電一腦｜3大新改動優化「四電一腦」措施

首先，獨立式乾衣機及抽濕機納入「四電一腦」計劃，而且計劃下雪櫃的最大容積提升，雪櫃最大容積將由現時的500公升增加至900公升、洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤。再者現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤規定將會取消。

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四電一腦｜現有免費回收電器

政府呼籲市民善用服務，確保舊電器可以妥善回收、循環再造、轉廢為材。由7月1日起，市民在購買「四電一腦」新產品（即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器）時，亦可使用法定免費除舊服務。

四電一腦｜預約免費上門回收舊電器

若市民未有購買新的「四電一腦」產品，但同時需要回收舊電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。同時，市民亦可自攜「四電一腦」到綠在區區回收，同時儲積分。

▲ 四電一腦｜7.1起四電一腦擴大範圍。（環境保護署）

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