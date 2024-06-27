涉打假波｜前後衛霍斌仁等涉操縱賽果再提堂　案件押後至9.27再訊

▲ 霍斌仁（左）及屠俊翹（中）今到庭應訊。（梁偉榮攝）

廉署2023年瓦解1個非法外圍賭博「假波」貪污集團，前港會及愉園後衛霍斌仁等3名足球員及1名艇仔，涉行賄足球員以操縱港超聯和港甲的賽果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。4人被控向代理人提供利益及串謀賭博時作弊等5罪，案件今（27日）於東區裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，案件押後至9月27日再訊。

4名被告為霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed Mohammad（27歲，無業）、中西區體育會後衛Luciano Silva Da Silva（36歲，足球員）及深水埗體育會時任守門員屠俊翹（29歲，足球員）。

▲ 次被告WAHEED MOHAMMAD。（梁偉榮攝）

霍斌仁單獨被控3項向代理人提供利益罪，控罪指，他分別在2021年10月和11月，向香港足球會的足球員Jean Carllo Maciel提供每場賽事1萬元及3萬元報酬，作為Maciel操縱或企圖操縱香港足球會的賽果及同年11月7日香港足球會對標準流浪的賽果的報酬；另於同年11月向Marcus McMillan提供3萬元報酬，作為McMillan操縱或企圖操縱同月7日同場賽事的報酬。

霍斌仁與另外3人，同被控1項串謀賭博時作弊罪，除屠俊翹外，其餘3人另同被控1項串謀賭博時作弊罪，控罪指於2022年8月至2023年5月期間，4人在香港與成嘉狄等人一同串謀，藉致使愉園在賽事中落敗或操控入球及或角球數目，以在涉及愉園的球賽中贏錢；3人則藉操控入球及或角球數目，以在涉及中西區康樂體育會的球賽中贏錢。

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記者：陳曉欣