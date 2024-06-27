林宥嘉來港出席活動分享護膚小秘密　獲粉絲驚喜慶生直呼感非常幸福

▲ 林宥嘉來港出席活動，粉絲為偶像提早慶生。

林宥嘉（Yoga）昨日以神秘嘉賓身份現身尖沙咀海港城出席護膚品牌活動，一身型格紳士黑白色套裝現身的他，一出現即以標準廣東話向在場人士打招呼，引起眾粉絲尖叫。

而最近輾轉忙碌於巡迴演唱會的宥嘉在活動中絲毫不顯疲態，當主持問及他保持神采奕奕，他識做地表示自己有用護膚產品。

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▲ 林宥嘉出席護膚品牌活動。

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同時，他在活動與主持人大玩「DAY or NIGHT 二選一！」小遊戲，首度掀露個人生活的秘密小習慣。

日常生活中，原來宥嘉無論作曲或運動一有時間就會早晚都做護膚，而他每次公開答案時都引來現場粉絲陣陣歡呼，在場粉絲都指今天對偶像的個人小秘密更為了解。

▲ 林宥嘉出席護膚品牌活動。

宥嘉感謝粉絲

適逢7月1日是林宥嘉生日，品牌特意精心在活動最後準備了生日小驚喜，讓宥嘉與在場粉絲一同慶生。宥嘉看到特別準備的專屬生日蛋糕時直呼超感動，在場粉絲更同祝宥嘉生日快樂，彬彬有禮的他連番表示感謝，為他帶來難忘的回憶。

宥嘉在粉絲的祝福下，吹蠟燭許下生日願望，宥嘉祝福每位粉絲永遠像小孩子一樣常常感到很開心，以及皮膚也像小孩子由內而外光滑細緻，最後他當然希望所有演唱會大成功。

十分寵粉的宥嘉，更不忘轉身與在場粉絲大合照，其後以廣東話笑言：「很感謝為我準備這個驚喜，我又感到滿滿的幸福，充滿能量了！多謝你哋！」

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