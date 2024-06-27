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深中通道｜深中通道直通巴套票買1送1　人均$149起包來回車票+下午茶套餐

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

永東直巴趁勢聯乘旅遊平台推出「深中通道首發專車」優惠，只須249元更可享有香港來回中山車票、酒店一晚住宿以及下午茶。(KKday網頁)

【深中通道/優惠/北上消費】深圳至中山的深中通道於6月30日下午３時正式通車，香港到中山最快1小時到達，北上消費又多一個選擇。永東直巴趁勢聯乘旅遊平台KKday推出「深中通道首發專車」優惠，即日來回香港至中山兼享用下午茶，只需149元；另外，只須249元更可享有香港來回中山車票、酒店一晚住宿以及下午茶。

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深中通道｜香港往中山車程縮短1小時

深中通道全長24公里，包括主跨580米的中山大橋、主跨1,666米的伶仃洋大橋，東、西人工島以及6.8公里的海底隧道和萬頃沙互通，通道以Y字型設計 ，連接深圳、中山、廣州三地。

開通前，深圳往中山車程約1.5小時，香港到中山更需約2.5小時。深中通道開通後，屆時由香港來往中山，毋須再繞道虎門大橋，車程能大大縮短45分鐘至1小時，港人北上消遣就更方便，預料會吸引更多香港人周末到中山消費，甚至即日遊。

深中通道開通在即，屆時由香港來往中山車程大大縮短至1小時，料吸引更多香港人周末到中山消費，甚至即日遊。(KKday網頁)

深中通道｜直通巴士套票買一送一

繼旅行社推出中山團外，跨境巴士公司亦把握熱潮，推出住宿、餐飲套票優惠。永東直巴與旅遊網上平台KKday合作，推出香港至中山首發專車來回車票，另附盛景尚峰酒店1晚住宿，以及威尼斯西餐廳下午茶一份，每人只需249元，名額90人；至於香港至中山首發專車來回車票，及威尼斯西餐廳下午茶一份，每人只需149元。

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深中通道｜直通巴士優惠詳情

1.【買1送1優惠】香港至中山首發專車及回程車票＋盛景尚峰酒店1間1晚住房＋威尼斯西餐廳下午茶一份

  • 優惠價：$249/位（原價: $498）
  • 出發日期及時間：2024年6月30日 (下午1時正)
  • 首發路線： 觀塘APM 站點－中山東區盛景尚峰酒店落車
  • 包含翌日2024年7月1日 回程車票 2張｜回程上車點：中山盛景尚峰酒店
  • 入住盛景尚峰酒店 1間1晚客房
  • 享用威尼斯西餐廳下午茶+飲品 每位一份

2.【買1送1優惠】香港至中山首發專車及回程車票＋威尼斯西餐廳下午茶一份

  • 優惠價：$149/位
  • 出發日期及時間：2024年6月30日 (下午1時正)
  • 首發路線： 觀塘APM 站點－中山東區盛景尚峰酒店落車
  • 包含即日6月30日／翌日2024年7月1日 回程車票 2張｜回程上車點：中山盛景尚峰酒店
  • 享用威尼斯西餐廳下午茶+飲品 每位一份

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