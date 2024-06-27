電磁爐清潔｜港女淘$32清潔劑KO電磁爐陳年污漬　廠商教3招安全去漬免傷爐

▲ 港女淘$32清潔劑KO電磁爐陳年漬，廠商分享教3招安全去漬免傷爐。

【電磁爐/污漬/清潔劑】長年使用電磁爐煮食，爐邊難免會留下難以清除的油漬，近日有港女分享從淘寶購入的一款電磁爐清潔劇，經「浸泡」9小時後，成功清除了爐面的千年污漬，不過她擔心清潔劑成分刺激，會傷及爐面。要正確清潔電磁爐，有廠商就分享3大清潔法，消委會亦分享過5大電磁爐使用貼士，大家不妨參考。

港女淘$32電滋爐清潔劑 完美KO千年污漬

該名港女於Facebook群組「淘寶開心Share」發文，表示家中的電滋爐使用了約2年，爐面上留下一大片頑固污漬，故此她在淘寶尋找能夠有效去污的清潔劑，最終選擇了一款售價¥29.8元（約港幣$32元）的清潔劑。

係淘寶搵咗好幾間，見呢間價錢平少少，又係諗住博下心態。

之後她按照產品指引，將清潔劑噴到爐面上，再用保鮮紙蓋面「醃」12小時，不過她最後只「醃」了9小時已明顯去漬，認為效果不錯，但也擔心會傷害到爐面。

另外，她亦上傳清潔電磁爐的照片，從照片中可見，其電磁爐面本有一層啡黑色的燒焦痕跡，使用清潔劑後，大部分的污漬經已清除，只剩兩處仍有細小痕跡。

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產品聲稱不傷及面板

查看淘寶的銷售網站，該清潔劑主要用作去油和清潔燒焦的痕跡，更聲稱能輕鬆溶解頑固的燒痕，不傷手、不刺鼻且配方溫和，不會傷及面板，但網站未見到有詳細的產品成分簡介。至於使用方法上，一般污漬可先噴在毛巾或爐面上直接擦拭，而頑固污漬則可以利用紙巾和保鮮紙浸透，待污垢軟化後用乾毛巾擦乾。

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網民建議使用電磁爐墊

帖文一出，有不少網民建議事主於淘寶購買電磁爐墊，在煮食時墊在鍋具和電磁爐之間，便可避免爐面留下污漬「建議買張電磁爐墊，污糟咗用洗潔精洗下就得」，另亦有網民提醒每次煮食後都要清潔乾淨，以免阻礙電磁爐效能「如果每次用完都有抺走爐面油份 。以及滾卸野就要即時抺番爐面，煲底就可以，用到黑晒先嚟清 ，都會阻礙電磁爐效能 ，感應唔到。 」

電器廠商分享3大清潔法

要有效清潔爐面，家電製造商Panasonic早前就於台灣官方網站分享電磁爐清潔法。Panasonic指不同的電磁爐的污漬類型，可採用不同的處理方式：

污漬類型：清潔方法

輕微污漬：用濕布抹乾

油漬：使用沾有稀釋過的中性清潔劑的濕布抹乾

頑固污漬：在面板處使用油脂清潔劑， 然後使用海棉擦拭。

Panasonic亦提醒，清潔前必須關閉所有主電源開關，且等待面板冷卻，亦強調切勿使用強酸或強鹼性清潔劑，如漂白水、人工合成家用清潔劑等，否則有機會會導致褪色。在煮食前亦需確保已清移器皿底部污漬，否則污漬會燒焦，並附在面板上。

另一電器製造商德國寶亦在網站上介紹可使用蠟水清除電磁爐的污垢，

一般污漬：乾布配合蠟水擦拭

頑固污漬：刀片配合蠟水輕輕刮掉，須注意刀片與爐面需成水平線，避免刮花。

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5大電磁爐使用貼士

消委會亦曾提醒，使用電磁爐時的5大注意事項，保障安全之餘，亦可提高電磁爐效能及減少耗損。

1.經常保持爐面清潔，切勿把雜物如罐頭或刀叉等放在爐面。

2.細閱説明書，選用合適尺寸的鍋具，以確保最佳的加熱效果並節省能源。在放上鍋具前不應插上或啟動電源。

3.在開爐煮食之前，檢查電磁爐面板有否出現裂紋，如果發現面板出現損壞，應馬上停止使用，並聯絡代理商維修或更換。

4.煮食後不要立即切斷電源，許多電磁爐在使用結束後，內部的風扇仍會運轉，以幫助散熱和降低控制面板的溫度。

5.使用後應拔出電源，節約能源。

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