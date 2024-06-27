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籃球比賽︱黃埔天地招募6至12歲的學生參加籃球比賽　勝出者有機會與香港球星較量挑戰自己

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撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

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黃埔天地Let’s Hoop我的籃球夢，全港小學1on1籃球比賽現正公開接受報名。

2024年巴黎奧運在即，當中籃球項目一向都是焦點運動之一，除了傳統籃球比賽，今屆更設FIBA 3x3比賽，籃球的熱潮可見一斑。球場上各球員默默付出的努力和汗水，為的就是實現勇奪金牌、成為冠軍的夢想，你都曾想成為籃球場上王者及眾人的焦點嗎? 黃埔天地將於今年七月至八月期間舉行「LET’S HOOP我的籃球夢」活動，當中包括「1on1明日之星爭霸戰」籃球比賽，現正公開招募全港小學生參加，要做籃球冠軍將不是夢！

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全港小學1on1籃球比賽 爭奪冠軍成為明日之星

把握參賽機會，與一眾香港籃球運動員一起，在這個運動熱潮下，實現成為冠軍的夢想而努力！年滿6歲至12歲的小學生，於即日起可到活動網站報名參加比賽，報名費用全免，截止日期為2024年7月20日！賽事將按年齡設男女子組共10個組別，賽事將於7月27日起於黃埔天地時尚坊公開比賽，勝出者更有機會與香港球星較量，挑戰自己的身手。想在眾人焦點下成為王者，感受奧運運動員獲獎的一刻，立即行動，馬上報名參加比賽！

1 on 1明日之星爭霸戰

報名日期：即日起至2024年7月20日（星期六）
參加資格：6歲至12歲小學生

獎品：各組別之冠、亞及季軍均可獲獎盃及禮品

報名方法 :登入報名網站，填妥個人資料即可參加。名額有限，額滿即止。

初賽比賽日期 :7月27-28日，8月3-4日及10日
比賽時間 :10:00 - 22:00
比賽內容 :賽事設有10個組別，每組別48名球員參與，每組別最後4強名次可晉身決賽。

決賽比賽日期 :8月11日
比賽時間 :13:00 - 18:30
比賽內容 :每組別最後4強共40名選手爭奪冠軍殊榮，更有機會與香港球星進行挑戰賽。
比賽地點 :紅磡黃埔天地 時尚坊MTR層（港鐵黃埔站C1出口）

2大籃球遊戲挑戰身手投入夏日籃球夢

有精彩的比賽，當然會有好玩又刺激的遊戲給大家挑戰，7月27日至8月11日逢星期六及日，於時尚坊地庫亦設有2大籃球遊戲給大家挑戰身手，當中包括考反應考身手的籃球投籃機，以及考策略考球技的籃球過關挑戰，只要於黃埔天地消費滿指定金額即可參加。

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