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書展2024︱香港書展推廣影視文學　《九龍城寨》余兒《繁花》金宇澄開講

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 8 小時前

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余兒將分享創作小說的心路歷程。

香港書展今年踏入第34屆，連同香港運 動消閒博覽及零食世界，將於7月17日至23日會展舉行。

今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，多位名人及星級嘉賓推廣閱讀文化。

今屆書展或者是最具流行文化的一次，向來深受讀者喜愛的「文藝廊」，今年將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，多位作家更會親臨書展與觀眾交流。

「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等6位導演的精選作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向一眾大師致敬。

唱作歌手Serrini擔任「名人講故事」主持。

書展特設「世界文藝廊」呼應年度主題，特設人工智能互動裝置，入場人士可透過輸入指定經典電影的關鍵字，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，生成創作出電影新畫面。同時設有互動地圖，以展示電影取景地及相關影視作品的點滴。

至於8大講座系列，當中「年度主題講座系列」邀得《九龍城寨》原著作者余兒，分享創作小說的心路歷程及改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。

《繁花》作家金宇澄。

「名作家講座系列」亦邀請兩岸及香港重量級華文作家出席，星級講者包括中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小說《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等。

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