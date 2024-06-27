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時尚穿搭｜夏日必備MIU MIU編織袋上線　張員瑛同款充滿盛夏風情

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 8 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

編織袋充滿夏日風情！

夏日炎炎，清涼衣著上線，別忘了手袋的配搭也相當重要，講到夏季必備袋款，一定非編織袋莫屬！

奢侈品牌Miu Miu在時尚網站Lyst 2024年第一季時裝報告中，再度奪得年度品牌第一位的熱門品牌排名，品牌產品多樣化，感覺年輕有活力，今個夏天推出的彩色編織袋就充滿青春色彩，並邀得年輕人偶像、韓國女團IVY成員張員瑛親身示範其中一款編織袋，突顯清新魅力，想跟員瑛同款，絕非難事。

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1.編織布料手提袋  HKD8,850

編織袋適合夏天配搭，因為編織設計帶透氣感，予人清涼感覺，而這款帶有異國調的小菜籃款式編織袋十分精緻，對比色皮革字母標誌突顯對比質感，為設計添上引人注目的經典魅力。

張員瑛穿上品牌的啡色民族風露腰入膊衫加超迷你短裙，再配搭這款編織袋，充滿盛夏風情得來，亦不失活力感。

2.Wander藤織半月形手袋   HKD18,200

這款Wander手袋屢經多季變奏，成為Miu Miu系列的經典配飾。以藤枝演繹的變奏洋溢異國風情及精緻格調。金色金屬飾件鍍上閃亮光芒，皮革字樣標誌為設計增添品牌格調，帶有法式慵懶感覺。

3.仿拉菲草鉤針編織布料手提袋  HKD13,000

帶有異國情調的仿拉菲草鉤針編織布料手提袋設計精緻， 品牌標誌引人注目，為設計注入經典魅力，金屬飾件則為設計賦予精緻對比。這款手袋有不同顏色選擇，其中一款就是藍色，彷彿嗅到了海洋的味道。

4.鉤針編織手提袋  HKD12,000 

編織袋不一定是單色的，也可以是彩色，Miu Miu以鉤針編織重新詮釋經典手提袋，手袋飾有繽紛活潑的圖案，前衛時尚；刺繡標誌則為配飾注入經典氣息，引人注目。

5.皮革飾邊編織布料手袋  HKD19,800

此編織布料手袋設計復古而不失時尚韻味。皮革手挽與正面標誌互相輝映，為設計添上經典魅力，通窿效果似乎可沖淡悶熱的天氣，而隨附小袋同樣綴有品牌標誌。

6.編織布料迷你袋  HKD9,250 

這款迷你袋以編織布料製作，帶有異國情調，設計精緻。品牌標誌為設計注入經典魅力，皮革手挽和索繩設計則為作品賦予精緻感，感覺小巧可愛，黑色款式更增添了一點神秘魅力，藍色款就帶有海洋的清新感。

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編織小飾物同樣吸睛

Miu Miu除了推出一系列的編織袋之外，亦推出了其他的編織飾物，包括髮夾、帽子、涼鞋等，務求令你由頭到腳都充滿清涼透徹的感覺。

1.藤織髮夾  HKD3,850

這款藤織髮夾的Miu Miu字母標誌令人眼前一亮，綴以對比質感和經典風格。

2.編織頭箍  HKD4,600

此款編織布料頭巾設計輕淡自然，又富夏季氣息，突顯其裝飾主題。金屬印字標誌透過這件配飾引人注目，為其造型設計增添標誌性特質。

3..織布帽  HKD5,100

夏日異國風情成為這款全新織布帽的特色，對比色標誌將田園風材質昇華，為設計添上獨特的品牌格調。

4.運動風格拉菲草效果編織面料涼鞋  HKD8,950

這款運動風格涼鞋採用拉菲草效果編織面料製作，以田園風格的精緻紋理為特色，綴以Miu Miu金屬字母標誌，穿上腳彷彿踏上一望無際的草源。

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