繁花劇透丨第19集劇情預告　玲子叫齊人馬重新裝修夜東京

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第18集講到小汪跟阿寶告別，要去建立自己的碼頭。

第19集 （27/6）

玲子叫來裝修隊砸了夜東京，準備重新裝修，小分隊趕來合照留念。陶陶貧嘴回憶當年玲子剛跟阿寶合作開店的時光。

葛老師聽後唏噓，但玲子毫不動情。舊的不去，新的不來。

汪小姐、魏總合開明珠公司，要擺開業宴，處處坎坷。開業典禮當天，汪小姐一度拒絕出席，最終還是拿著金花送她的集郵簿姍姍來遲，集郵簿珍貴非常，金花讓小汪用集郵簿抵掉一部分開業花費。

宴會接近尾聲，一輛凱迪拉克出現在黃河路口，開車來的是小寧波，他代阿寶把車送給汪小姐，阿寶想要兌現他的許諾。

阿寶接到消息，南國投請來的香港律師團頻繁出入至真園，莫非至真園真的是深圳幫主控的陣地？

阿寶讓郵票李蹲點至真園，即時彙報動向；而深圳強總也絕非善類，他已精准預判了阿寶的部署。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5