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金剛舊愛丨小嫻破相入院親述受傷過程 　臉部縫針傷勢勁嚴重

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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希望小嫻早日康復！

金剛舊愛小嫻（黃瑜嫻）今日（26日）在社交網甫出一張躺在病床上的照片，下巴貼着紗布，並晒出傷口照，令不少網民被嚇倒。

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大晒傷勢 透露受傷過程

她發長文透露受傷經過，指日前小心跌倒，不但弄傷下巴導致門牙咬到嘴巴內面，連嘴唇外面也有傷口，當時更感到頭暈。

小嫻當刻告訴自己「要冷靜，不要哭！」：「先拿衛生紙加壓止血，然後等不暈的時候，趕快叫車到醫院急診。感謝陳醫師非常細心的照顧，幫我照了X光，確認一下腦部沒事，然後安排了整形外科的醫師幫我縫合傷口，很幸運當天早上剛好整形外科醫師在，也還好傷口的位置在嘴唇下方，之後只要好好照顧，應該是看不太出來。」

小嫻晒躺在病床照。

表現專業 

傷口縫合後，小嫻專業地照常出席活動：「只是傷口很痛頭也很暈，撞擊的時候門牙有一顆凹進去，所以整個人很不舒服，也覺得很抱歉！自己的狀況不好。」

由於門牙也撞到，因此小嫻亦有去檢查牙齒：「幫我照了X光檢查，看看牙根的情形，然後幫我急件做了上排牙齒的維持器，固定門牙，後續再觀察。所以接下來三個月我都要戴著維持器，講話會有點漏風，希望大家可以多多包涵。」

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透露最新情況

小嫻透露現時最新情況，叫大家不用擔心，並因傷勢而要延遲工作感抱歉：

「目前就是嘴唇很腫，傷口有點繃，戴維持器講話有點不太清楚，飲食也是要吃比較清淡、軟一點的食物，然後我真的要多休息😴 前陣子太累了💤
很抱歉😢我太不小心沒有注意到就跌了好大一跤，本來安排好多事和工作，都要往後延，真的對不起🧎‍♀️
對不起🙇🏻‍♀️對不起🙇🏻‍♀️
我會努力好起來❤️❤️謝謝大家的關心
希望每個人都平安健康」

大家紛紛送祝福，希望小嫻早日康復，更叫她要好好休息。

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