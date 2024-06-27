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娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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毛舜筠（毛姐）大女就快嫁人！

毛舜筠（毛姐）跟導演兼美術指導區丁平結婚30年，婚後誕下兩女區令山和區亦山，分別是28歲和23歲，毛姐早前接受鍾慧冰的個人頻道節目訪問，透露大女區令山8月出嫁做人妻啦！

節目開始鍾慧冰恭喜毛姐「喬遷之喜」，毛姐指近日忙於執拾，她在舊居住了近10年，於13年前買入，她笑稱老公花了3年時間裝修。

毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人

大女區令山幾靘女！（取自instagram）

為細女搬往山頂居住

其後鍾慧冰大爆：「喺樓市咁低迷之際搬屋，仲喬遷上山頂喎」，原來搬往山頂，毛姐背後有著貼心原因。

她解釋，細女區亦山將留完學返港，女兒為方便出入工作想搬近市區，暖媽毛姐便決定賣樓，稱：「呢兩年發生啲事令樓市唔太好，一路停滯不前，擾攘咗好耐，我同阿囡講不需擔心，你返來港居住時，媽媽接載你啦，(你好廿四孝？) 係呀，我好廿四孝。」幸而一個多月前成功賣出。

另外，鍾慧冰大爆毛姐大女區令山8月出閤，當問到是否不捨得，毛姐即叫冰姐別問兼不停耍手，怕自己忍不住喊。

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金像影后丨《畢打自己人》演員Re U兼為毛舜筠慶生　當年為陳茵媺被鬧毛姐代出頭

大女婚後定居美國

毛姐更說：「我諗我最唔捨得唔係佢結婚，係佢將會定居好遠，(美國？)，對呀，呢個係我最難過，一諗起佢會長時間喺嗰度。希望佢多啲返來又好，我過去又好，可以見下佢。」

毛姐透露女兒想享受二人世界，故不急於生B，至於是否恨湊孫，她即說：「其實我唔想，我可以去玩孫，如果佢哋有咩突發事件，譬如想去旅行，最多一個禮拜咋，OK，可以求我幫手，我會考慮！」

向來重視家庭生活的毛姐，不時分享享天倫的相片，除一起旅行外，毛姐更跟女兒一起做gym，母女感情要好。兩年前，毛姐分享一張「全家福」，當中大女區令山的男友Andrew亦同框，看來Andrew早已融入家中。

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