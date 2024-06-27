深圳植髮｜港男YouTuber實測$5萬北上植髮　8小時恐怖過程全曝光　術後頭皮滲血頭腫如「史力加」

【植髮/北上/北上植髮/深圳/M字額/發炎/流血/成效/植髮手術/植髮療程/價錢/配套/費用/服務/醫療】北上求醫成為港人近日的首選，價錢合理之餘，服務亦相當周到。香港YouTuber奴隸獸Dino早前到深圳植髮醫院做植髮療程，事前服務非常貼心，檢查流程亦快捷流暢，做完植髮手術後更可即日來回，整個療程套餐更是全包交通和膳食費用，合共只需付5多萬元人民幣。有皮膚科醫生指出，並非人人適合接受植髮療程，有兩類人絕對不建議，且提醒植髮手術治療是「終極方案」，如非必要病人應先接受口服和外用藥物治療。

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本港YouTuber 「LowTechShow奴隸獸」上周四（20日）在其YouTube頻道發布影片，全程直擊他北上植髮的經歷。YouTuber奴隸獸Dino一直有「M字額」的脫髮問題，肉眼可見情況嚴重，一直沒有改善。故此，他近日終於下定決心到深圳植髮，比較多間植髮醫院後，他最後選擇一間聲稱是香港人醫生開設的，可提供免費諮詢和包交通費用，確認治療後更會包兩餐膳食。

有嚴重「M字額」 植髮區多達半個頭

到達醫院後，Dino首先被安排與醫生面診和聽取報告，醫院內醫生和護士能夠操流利廣東話。醫生指，他能夠抽取毛囊的範圍小但需要植髮的範圍大，亦詳細告知Dino關於他脫髮問題的嚴重程度，指「脫髮有分為7級，而你個情況已經係第4級，再甩落去可以到第7級」。Dino笑稱自己從出生開始已經飽受脫髮問題困擾，而醫生看診後亦表示若接受植髮治療，範圍多達「半個頭」。

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醫生操流利廣東話 服務周到貼心

其後，醫生有幫Dino量度理想髮線的高度和五官的距離，事前有詢問Dino會否有理想的髮型作參考，過程有商有量。確認植髮療程後，醫生有詳細解釋整個治療套餐包括術後抗生素及止痛藥，但其他維護原生頭髮的藥物和洗髮水需要自費購買，亦再三提醒他一星期内不能接觸頭皮種植區，不能做强力運動，要戒口。術後5日才能用洗頭水洗頭，期間若需要洗頭只可以用生理鹽水。7天後亦需要回醫院覆診。

麻醉藥效過 頭皮劇痛大叫

Dino接受術前抽血檢查和剃頭後，隨即展開長達8小時的植髮療程，包括先提取毛囊和將其置入頭皮。期間有「中場休息」讓Dino吃飯，惟「下半場」手術開始不久，估計是麻醉藥藥效消退，Dino頓時感到頭皮劇痛，友人從手術室外的閉路電視畫面可見，Dino多次痛得全身扭動，並示意醫生加注麻醉藥3次。術後醫生團隊亦僅用針筒，少量注射清水沖洗頭皮血跡。

植髮後，另一名男醫生細心解釋各種術後用品，如紗布、即棄墊（用來鋪著枕頭吸走傷口膿液）、促進傷口癒合的消毒藥水等，並詳細解釋使用次數和方法。因本來的短袖衫在術後難以穿上，院方亦讓Dino穿著醫院服回港，服務周到。

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術後頭皮滲血腫痛 頭部變形自嘲如科學怪人

離開醫院後，Dino後腦的植髮區域包覆著紗布，更直言「植髮後個頭好腥，成頭都係血」，其一身奇特的造型過關時更惹來不少人的注目禮。回家後，Dino遵從醫囑噴藥後發現頭皮傷口滲血，情況猶如「爆缸」般，血水沿著臉龐流下血痕。幸好院方有為他開設Wechat群組跟進情況，Dino立刻向醫生查詢，醫生亦解釋指流血情況屬正常，亦提醒他不要將藥水近距離噴向頭皮，氣流壓力太大可導致植髮頭皮出血。

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翌日起床，Dino發現最接近植髮區域的前額位置腫痛，感覺「又腫又脹又痕又痛」，按壓前額時感覺像被打瘀後的痛楚。隨後幾天，頭部腫脹的情況未有改善，反而慢慢往下移動，從額頭到太陽穴和眼睛兩側，再到臉龐、後頸、頸部、下巴等，外形貌似「史力加」，顯然他亦被自己的外貌嚇了一跳。醫生亦安撫Dino指這種頭部水腫的情況是正常術後反應，可以多吃番茄消水腫，亦提醒他不要長期站坐，盡量保持平躺狀態，避免地深吸力將水腫繼續往下吸。

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植髮療程性價比高 僅5萬多人民幣

他術後亦避免功虧一簣，連續5天不敢洗頭，待7天後覆診由醫生處理。Dino總結這次植髮的療程並非立刻見效，指「起碼一年後才能夠揭曉」，亦表示剛植髮的區域會陸續脫髮，若生髮成功，待3個月後才會從毛囊長出新頭髮。植髮療程一共支付了5萬多元人民幣，另外Dino亦購買了護髮藥水和營養品等，所有合共1萬多元人民幣。整個植髮過程從覆診交通費用、頭髮營養修護套裝、照燈消毒頭皮傷口等，花費合共6萬多元人民幣，換算港幣約6至7萬。他指這個價錢並非深圳最便宜，但相比香港或台灣，已經便宜一大截。

影片下有不少網民留言，指Dino的經歷非常惹笑，亦大讚他非常勇敢。不少網民表示短片很清晰了解到深圳的植髮療程和流程，釋除不少疑慮。

醫生警告：2類人不適宜植髮

近年不少人做植髮療程，本港皮膚科醫生陳厚毅針對植髮問題接受本報訪問時表示，植髮並非人人適合，一定要髮量足夠才可植髮，亦指出植髮的原理並非「變多些頭髮出來」，而是將頭髮重新分佈，故此越少頭髮的病人越難植髮。他續指，若頭皮本身有發炎、過敏等情況，都不宜植髮，恐防傷上加傷。他表示，治療有嚴重脫髮問題的病人，一般會先採用藥物作初步治療，如口服藥物和塗擦生髮藥水，約4至6個月後方有成效和持續觀察。若治療效果不理想，醫生才會建議病人接受植髮。他亦提醒市民植髮治療並非一朝一夕的事情，過程需時才能夠看到成效。

2類人較易有脫髮問題

陳醫生補充，有2類人較易出現脫髮問題，其一是家族遺傳，例如父親有「M字額」或母親頭髮稀疏徵狀，下一代相對較易出現脫髮問題；其二是過度染燙頭髮，易刺激頭皮，造成脫髮困擾。

陳醫生提醒，一日掉超過100條頭髮有可能是脫髮先兆，需及早求醫接受檢查。若果脫髮問題嚴重，或需接受植髮手術，將後枕頭髮移植到前方脫髮區，改善外觀。

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