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《海關戰線》北京首映禮霆鋒獲讚專業又貼心　林嘉欣為張學友情緒病患者心痛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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（左起）導演邱禮濤、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、關智斌出席《海關戰線》北京首映禮。

電影《海關戰線》在昨晚（6月26日）於北京舉辦首映禮，英皇集團主席楊受成專程到場支持，導演邱禮濤、動作指導及領銜主演謝霆鋒、領銜主演林嘉欣與劉雅瑟、主演關智斌同出席映後交流活動，張學友還通過視頻與觀眾問好。

在《海關戰線》內，有許多動作場面，首次擔任動作指導的謝霆鋒堅持打戲「無後期」、爆破戲「無特效」，一切都要「來真」，謝霆鋒直言：「這是華語動作電影走向世界的精髓！」幾位主創還分享很多幕後故事，動作指導謝霆鋒獲全體主創力讚「專業又貼心」，活動現場還再現「霆鋒動作小課堂」。

海關戰線丨謝霆鋒為新片地獄式操肌　最佳狀態影寫真騷成果

老闆楊受成出席《海關戰線》於北京舉辦的首映禮。

同時，《海關戰線》是謝霆鋒沉澱3年，建立自己的動作團隊後，帶著新身份「動作指導」再度回歸大銀幕的之作。值得一提的是，這也是張學友隔8年的大銀幕回歸作，他有很多經典角色深入人心，關於這次合作，謝霆鋒真誠表示：「其實這是我和學友哥第一次真正意義上的合作，我一直很喜歡學友哥的電影，這次還可以有音樂上的交流，對我來說是圓夢。」

全員狠拼到底，謝霆鋒給自己設計危險動作戲毫不手軟，多場打戲拳拳到肉，穿短袖的胳膊被打到變色。張學友演情緒戲數次雙眼凝淚，每一次都接近崩潰的演繹令他精疲力盡。

林嘉欣為貼近人物，保留自己真實白髮出鏡，全情投入塑造角色。劉雅瑟則首次挑戰打戲，直言：「第一次拍這樣的動作片，又危險又過癮」，在片場十分用功的劉雅瑟獲謝霆鋒點讚「好猛」，更表示看她好像看到當年的自己。

謝霆鋒現場分享道，有一場穿越爆點的戲份，炸彈碎片不慎炸進了劉雅瑟的眼睛裡，劉雅瑟處理後毫不停歇，第一句話是：「鋒哥，我可以再來一次！」

謝霆鋒主演並兼任《海關戰線》動作指導。

張學友癲狂演繹角色 

學友在片中飾演的張允南患有高功能躁鬱症，在外人眼裡，他是一個堅強值得依靠的人，而內心卻充斥着痛苦與掙扎，不斷用高情商掩飾自己內心的壓抑。

拍攝現場，張學友為塑造好角色，把自己關在房裡好多個小時，反覆重來，直到崩潰邊緣的爆發狀態，完美呈現才肯拍攝下一場戲。謝霆鋒分享道，學友哥是有真實參考自己的過往經歷，他真的有經歷過窒息、難以呼吸的情況。

影片中，張允南病發的片段代入感極強，林嘉欣表示「特別心疼」，高能的「發瘋式」表演也感染了觀眾讚口不絕：「學友哥的演技被嚴重低估了，他完全演出了角色躁狂與陰暗的複雜面！」

《海關戰線》張學友。

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