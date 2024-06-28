飲食攻略︱台灣再爆新冠疫情40人死亡　4大營養素抗病毒加速復元

▲ 台灣再爆新冠疫情40人死亡，4大營養素抗病毒加速復原。

【疫情／新冠病毒／抗炎／喉嚨痛／營養素／復元／台灣】外遊注意！台灣近日再爆新冠疫情，根據當地衛生部門公布，台灣上周新增了817宗新冠染疫個案，40人因此死亡。當局估計，新冠疫情將提早於7月達到高峰。此外，當地的流感及腸病毒亦於夏季流行，預備暑期前往台灣的民眾，一定要注意防範。有營養師分享，一旦有病徵，除了盡快求醫，也可以從日常多攝取4種營養素，對症下藥抗病毒、加速身體復元。

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台灣營養師高敏敏在Instagram專頁指出，新冠病毒會使人喉嚨痛、全身疼痛、腹瀉等，非常難受，這時需要對症下藥。她列舉染疫後常出現的4大病症，並表示有4種營養素可以在日常飲食中透過原型食物多補充，應對病症。

症狀 所需營養素 有氣無力 維他命B群 喉嚨不適 維他命C 腹瀉 水分

電解質 全身酸痛、發炎 蛋白質

魚油

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另外，高敏敏提醒大家，平時要將口罩戴好、少出門、勤消毒，時刻提高警覺；如果不小心確診也不必太慌張，採取正確應對方式並搭配多休息 ，就能加速痊癒、減少後遺症，幫助更快恢復健康生活。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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