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親子遊機票｜買平機票不只用Skyscanner　網民推介3大網站+用1功能即慳$250

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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買平機票不只用Skyscanner,網民推介3大網站，識用1功能即慳$250。

【平機票/機票價格平台/Skyscanner/Google flight】不少人為了慳錢都會在買機票前，使用網上平台對比各航空公司的機票價格，近日有網民就分享自己經常使用Skyscanner查詢機票價格，不過最近發現原來有其他更好用的平台，因此她教學只要加上1字便可搜尋到其他類似的平台，同時亦推薦了3大網站供大家參考。

網民分享搜尋最平機票方法

該名網民在Threads上分享，自己原本只知道Skyscanner這個查詢機票價格的網站，後來才發現有其他更好用平台，就是在已知的平台後加上「alternative」，即可找到其他類似功能的平台作參考。

在Google搜尋欄上，輸入已知的平台後加上「alternative」，即可找到其他類似的平台作參考。（網站截圖）

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    使用該名網友所推薦的搜尋方式，在Google搜尋欄上輸入「skyscanner altenative」，頁面就會出現其他查詢價格的平台。另外，在該篇帖文下，有不少網民亦紛紛推薦自己使用的平台，「google flight很好用，價格浮動時就會通知你」、「Kayak光是可以用轉機場進行篩選，已經勝過Skyscanner」、「我現在都使用Agoda來搜尋機票」。

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    1功能用Google flight搵最平機票

    其實早前已有人拍影片分享過用google flight搜尋平機票的方法，只要在搜尋時輸入出發地，不要輸入指定目的地，按下搜尋後便會跳出各地最便宜的機票，經過實測，這樣的方式會比直接加入目的地搜尋便宜約台幣1千元（約港幣$250）。

    在google flight搜尋平機票時，勿輸入目的地便能找到各地最便宜的機票。（網站截圖）

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