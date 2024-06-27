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談判專家丨票房破1500萬吳鎮宇周五謝票　彭秀慧夢想成真與劉德華合作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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《談判專家》

由劉德華監製、邱禮濤執導、兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演電影《談判專家》，上映兩星期（截至6月26日），本地票房衝破1500萬元。

由開畫日6月13日起，電影已連續14日高踞香港單日票房冠軍，繼上周末劉青雲公開現身後，絕少謝票的鎮宇也將在本周五（6月28日）聯同戲中客串演綁匪的彭秀慧到戲院近距離與觀眾見面。 

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《談判專家》

受「郭亞女事件」啟發

在《談判專家》內，身兼監製的華仔粉墨登場，與彭秀慧合演一對患精神病的夫婦。戲中二人因兒子被接走而到社署發難兼挾持人質，青雲和鎮宇飾演的談判專家隨即介入事件，箇中劇情啟發自80年代轟動全港的「郭亞女事件」。

華仔和彭秀慧戲中造型突破，前者化上兔唇演躁漢，後者則以慌張失措婦人形象演出，無論角色外型以至演技都令到觀眾非常驚喜。

彭秀慧分享客串感受時，表示非常難忘跟華仔第一次拖手感覺，又指二人初次合作就有種不言而喻的默契。

《談判專家》

一埋位即有默契

本身是舞台劇劇后的彭秀慧形容跟影帝華仔合演夫婦，似獲得夢寐以求的機會。

她憶起拍攝當日大家都表現專業，一埋位就很有默契，稱：「好記得當日拍攝第一個鏡頭就係劉生拖住我過馬路，一拖嘅時候，我就知道：『嗯，得㗎嘞，今日會好順利』因為嗰一下接觸，個夫妻感覺就喺度，然後喺入面拍攝發癲場面時，我哋完全冇討論到，即係呢嗰位我會攬你啊，邊度我會推你啊，冇嘅，就係大概知道個行位就去演。我覺得拍嘅感覺好爽，有好多嘢都係嗰刻入咗角色去做，都冇諗太多就去演出嚟，對我嚟講一個非常好嘅拍攝經驗。」

對於觀眾讚華仔與她的演出，彭秀慧坦言：「出到嚟個反應大家咁好，我其實完全係非常之意外嘅，因為我以為呢場戲係好短嘅時間，但原來喺成個劇本入面起咗個咁關鍵嘅作用。」

近年較多時間投放導演工作的彭秀慧，又再次感謝邱禮濤導演邀演，喚起了大眾她的演員身份。

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