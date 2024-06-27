海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作　謝霆鋒身體力行發揚香港動作

近年極為多產的邱禮濤導演，執導的《談判專家》仍在上映，另一齣作品《海關戰線》亦快上映，早前影片獲邀成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影並入圍競賽單元，再使香港電影得到國際視野的關注。

《海關戰線》由謝霆鋒、張學友、林嘉欣及劉雅瑟主演，並由吳鎮宇客串演出。霆鋒更首度兼任動作指導，在連場危險動作場面親身上陣，他希望以最搏命、刺激的打鬥場口，再一次打造「Hong Kong Action」。

首任武指搏命

霆鋒一直期盼望港式動作片重現輝煌盛世，且希望能努力承傳。答應擔任《海關戰線》動作指導，是他兌現承諾的第一步。為了此片，霆鋒分秒爭取時間和導演及劇組幕後人員開會準備，首次擔任動作指導的他，為動作設計下了不少工夫。

▲ （曾耀煇攝）

作為演員，他說拿着連場打戲的劇本，希望鑽研出獨到的「有劇情的動作設計」，過程過足癮，他說︰「實際拍了60幾組，但籌備工夫花了不少時間，總計都有80組。」

他坦言，自從當年跟陳木勝合作《特警新人類》，便有心宣揚香港的動作特色：「我一向喜歡動作，亦希望可以在電影中多點表達出來，自己身體力行，能做多久便多久，讓更多人知道香港動作片的厲害。」

張學友曾表示，自己是長輩，故相信霆鋒一定會對他好，故十分放心。霆鋒便笑言：「學友哥記性十分好，像影印機，我們示範一次的動作，他已經可記住。」

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嘉欣霆鋒自《戀愛行星》後相隔22年再作，現在覺得對方成熟了，也大讚霆鋒今次的心思︰「平時我拍文戲較多，霆鋒度了一場一邊跨欄一邊開槍的戲給我演，看似簡單，我收工返家後才發現很多瘀傷，真的需要多做一點運動。但我反而感到興奮，因為未見過自己咁硬淨。」

她曾跟張學友先後合作《男人四十》、《暗夜天堂》，今次也有少許感情線。她笑說：「希望下次不用苦戀學友。」

海關範疇廣

編劇李敏認為紀律部隊差不多都全部拍過，但海關是比較少作為主線，而且海關職權範圍廣泛，不單止是出入境、旅遊報關、還有捉翻版、走私煙、水貨奶粉，甚至緝毒、偵查洗黑錢活動等等；一個部門，須同時向保安局、商務及經濟發展局、財經事務及庫務局三方負責；國際事務、民生日常都要兼顧。

同時海關是編制嚴密的紀律部隊，有配槍、海關犬及體能要求等等，除了日常巡查工作，更要時刻準備執行打擊罪案的特別行動。於是，她就在眾多政府的紀律部隊中，提議以海關作為電影主角，用走私軍火的故事背景為主題，從中揭開驚世陰謀，甚至涉及到戰爭危機。

▲ 霆鋒林嘉欣相隔22年再合作。（曾耀煇攝）

今次有一幕貨輪撞向天星碼頭的一幕驚險場口，原來都出自編劇李敏的創作。李敏構思劇本時認為香港的地標性建築物，如會展、紅隧，都被電影炸過。而海關守護的海洋，聯想到屹立維港的天星碼頭，是香港人習以為常的城市心臟，反而沒有人拍過，是一個充滿新鮮感的亮點。維港變海上戰場，出現潛艇更是能令人驚喜的場面。

霆鋒也指《海關戰線》在拍攝上得到海關的全力配合，借出昂船洲海關基地、北角海關總部，以及不少船隻，令整部電影充滿真實感，更提升電影質感，為多個大場面增添強勁氣勢及說服力。

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髮型：Ricky Kwok（謝霆鋒）、Kristy Cheng （林嘉欣）

服裝：Valentino（謝霆鋒）、Bottega Veneta（林嘉欣）

形象：Queenie Yu