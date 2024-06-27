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著數優惠｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展　首推McCafé列車主題熱飲送限量Postcard

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

麥當勞於即日起聯乘港鐵紅磡站「站見」鐵路展，推出三款 McCafé 列車主題熱飲，隨飲品附送限量版列車 Postcard 乙張。（有關機構提供）

【麥當勞／站見／紅磡站／港鐵／McCafé ／Postcard/親子會】麥當勞紅磡港鐵站餐廳早前化身港鐵車廂主題餐廳，吸引一眾鐵路迷朝聖。香港麥當勞於即日起宣布聯乘港鐵紅磡站「站見」鐵路展，於紅磡地鐵站麥當勞餐廳推出三款 McCafé 列車主題熱飲，麥當勞親子會會員更可專享鐵路展親子會專場，見證港鐵歷史。

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由即日起至8月31日，麥當勞紅磡港鐵站餐廳推出三款期間限定 McCafé 列車主題熱飲，包括：熱意大利泡沫咖啡（Cappuccino）、熱朱古力泡沫咖啡（Mocha）或熱燕麥朱古力（Oatly Chocolate），隨飲品更附送限量版列車 Postcard 乙張。

凡惠顧 McCafé 列車主題熱飲，均可獲贈限量版列車 Postcard 乙張。數量有限，送完即止。（有關機構提供）

三款列車圖案主題熱飲

三款McCafé 列車主題熱飲分別以朱古力粉隨機撒上是次「站見」鐵路展展出的三款列車圖案，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」以及 56 號柴油電動機車「杜利華號」。各位鐵路迷記住把握機會！

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增設3場親子會會員專場

「站見」鐵路展自推出以來反應熱烈，參觀名額火速爆滿。麥當勞將聯乘港鐵於7月至8月舉辦3場親子會會員專場，親子會會員可帶同小朋友參觀展覽。由即日起至7月7日，親子會會員可透過麥當勞發放的電郵內之網址登記，每場只限40位會員，名額有限，先到先得，各位家長記住把握機會！

活動詳情

McCafé 列車主題熱飲

日期：即日起至8月31日全日供應

時間：全日供應

地點：只限紅磡站麥當勞餐廳之 McCafé 櫃檯供應

「站見」鐵路展親子會會員專場

日期： 7月26日、8月2日及8月21日

時間： 約1小時15分鐘

地點： 港鐵紅磡站「站見」鐵路展

門票費用： 全免

參加者要求： 麥當勞親子會會員

*登記詳情請參考麥當勞發放的電郵

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