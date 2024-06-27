大成小學停辦︱教局委8校董　有官員曾進駐興德校董會　另涉4名資深校長

▲ 大成小學辦學團體日前宣布停辦，引發辦團與學校管理層爭拗的風波。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦決定，引起辦學團體與校長及部分校董之間不斷爭拗，上周觸發教育局宣布引用《教育條例》委任校董加入該校法團校董會，直至今日（27日）公布完成相關程序，共委任8名新校董。當中有2名校董曾分別協助處理2017年屯門興德學校風波及2019年女教師校內墮樓事件，另涉4名現任或退休中小學校長等。

8名新校董涉及3名教育局人員，其中1人是教育局九龍區首席教育主任鄭國仁，曾於2017年以屯門區總學校發展主任身份，同樣獲委派進駐爆出「影子學生」及管理問題的屯門興德學校法團校董會，當局前後委任11名校董後，最終以大比數通過罷免時任校長陳章萍。

其餘5名來自不同專業界別人士，其中律師楊世文，則曾於2019年出任東華三院李東海小學女教師墮樓事件的獨立調查委員會成員。

同時，共涉4名現任或退休校長獲委任校董，包括官校英皇書院校長鄧啟澤、救世軍卜維廉中學校長兼黃大仙區區議員洪楚英，以及2名退休小學校長包括資助小學校長會名譽主席張勇邦及前九龍地域校長聯會主席張漪薇。其餘2人是教育局黃大仙區總學校發展主任馮俊文，以及家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展。

8名新校董名單

3名教育局人員

教育局首席教育主任（九龍）鄭國仁

教育局總學校發展主任（黃大仙）馮俊文

英皇書院校長鄧啟澤

5名不同專業界別人士

退休校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦

退休校長、前九龍地域校長聯會主席張漪薇

救世軍卜維廉中學校長、黃大仙區區議員洪楚英

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展

楊世文律師

教育局稱，獲委任人士擁有豐富相關專業知識，包括教育行政經驗，了解學校管理及運作。局方將與大成小學校監商討，盡快舉行法團校董會會議，並有信心新校董的加入定能幫助法團校董會就停辦事件作出有序及全面討論，有效解決停辦事件，保障學生褔祉。

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