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國際關係｜確認出席今年秘魯APEC領導人峰會　李家超：首要任務宣傳香港、吸引更多人來港

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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特首李家超確認，將出席今年11月在秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。（資料圖片）

特首李家超接受報章訪問時確認，將出席今年11月在秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。他說東盟、中亞、中東，以及秘魯，都充滿投資潛力及商機，南美國家作為新興市場，較少受到地緣政治競爭的困擾。去年於美國三藩市舉行的APEC領導人非正式會議，遭美國政府制裁的李家超因「日程事宜」未能代表香港出席，港府最終由財政司司長陳茂波代表出席。

李家超表示，由於針對中國的「政治議程」持續，預料與美國及英國等國家的雙邊關係不會迅速改善，但對商業交流及民間交往充滿希望，會透過更多國際會議，邀請外地旅客來港親眼看看香港的情况。

李家超指，首要任務是宣傳香港，透過擴大網絡，吸引更多人來香港。他預料，西方精心策劃發放嚴重虛假訊息的行動將持續，形容他們都是非常專業的盜賊及騙子，受不同政府專業訓練去撒謊和欺騙，要打擊並不容易。但現屆政府需要繼續對抗負面言論，同時集中精力推動香港經濟發展，讓香港真正展現作為金融中心的優勢。

被問到如何確保香港免受進一步制裁時，李家超稱，將繼續建立一支強大的團隊，增強實力及自保能力，並贏得其他盟友的支持，強調世界並非由一兩個國家壟斷，是一個有近200個國家的大世界，香港擁有很多新機遇。

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