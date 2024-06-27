遊台注意丨新冠變種JN.1襲台　1周暴增817人染疫　揭3類高危人士+3招自保法

【新冠病毒/流感/腸病毒/台灣/死亡/感染/病徵/台灣第六波疫情/高危/自保/預防】遊台注意！台灣上周新增了817宗新冠染疫個案，40人因此死亡。感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，台灣新冠疫情大爆發估計可能與2大原因有關，呼籲高危人士到當地旅行時最好接種疫苗，並分享自保方法。

最新影片:

感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，台灣新冠染疫個案暴增，估計可能因為現時人們防疫意識較以往鬆懈及人與人接觸較之前頻繁有關。她又指目前台灣新冠病毒JN.1變異株為主流株，具較強傳播力，不過感染後有嚴重併發症機會不是特別高，並不需過分憂心。惟對於一些抵抗力較弱人士，即高危人士，如兒童、長者及有慢性疾病人士感染則會增加其重症及死亡風險，因此她建議有關人士應考慮接種新冠疫苗。她又補充指JN.1變異株其實亦為本港的主流變異株，不過暫時未有數據顯示有關個案於香港有上升趨勢。

更多相關報道: 遊台注意丨台灣3種病毒大爆發 1周暴增817人染疫40人死 當局: 7月提前進入高峰

外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染? 連慰慈醫生指3大方面，包括:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

連醫生提醒，夏季期間，除了新冠病毒，其他呼吸系統病毒如流感及腸病毒等亦漸趨活躍，提醒市民要做好個人衛生，及一旦有相關症狀，便應盡快求醫。

同場加映: 拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5