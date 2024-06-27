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山姆送貨｜山姆網購直郵香港停運食物　香港海關正了解事件

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 19 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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山姆會員商店。（資料圖片）

山姆會員商店本月7日開通網購直郵香港服務，港人足不出戶便可在山姆官方手機應用程式上選購貨品。惟在本周一（24日），山姆手機應用程式出現異常，所有食品及飲品全部不能訂購送港，而其餘家居用品、電器等則不受限制。

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山姆於6月7日開通直郵香港服務，標榜「官方直郵、次日送達」、支持送貨上門或自提」、支持香港本地支付方式及粵語客服。網購服務所提供的貨品除生鮮食品、如凍肉及水果外，其他任何商品都可配送。

惟於本周一，有網民發現山姆網店內所有食物及飲品都被標示為「僅門店可售」，只有個護美妝、家清紙品、家電家居等類別的貨品才可訂購送港。

山姆客服回應查詢表示，基於海關對商品管理的政策調整，有商品暫時無法選購，目前正積極處理這個問題。

本報已向海關查詢事件。今次不涉及香港海關改變政策，受管制食品清單無變，據悉是超市自行作出調整。香港海關正了解事件。

至於有人質疑山姆網店停運食物，是否觸犯《商品說明條例》，以及有商品未按《消費品安全規例》以中文及英文上載有關於貨品的安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡字句。翻查資料，以上條例只適用於香港境內，故未能約束境外商戶。

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