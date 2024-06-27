著數優惠｜戶戶送外賣美食100強出爐 指定餐廳外賣享7折優惠
發布時間： 5 小時前
即將迎來七一回歸三天小假期，夏天熱辣辣，最好安坐家中有人送上美食，在室內歎住冷氣，睇歐國盃好、打遊戲機好，打麻將好，抑或即將在七月下旬開鑼的巴黎奧運也好，絕對唔使出街等位，等到身水身汗都無mood食。
戶戶送日前公布「2024戶戶送外賣美食100強」，集合了100間於戶戶送外賣平台上一直獲得高用戶評價的熱門餐廳。今年入選的餐廳不僅提供美味可口的菜餚，更以最窩心的溫度和態度炮製每一份外賣美食，完美展現對外賣的專業態度，致力將外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。
除了上班一族，踏入夏季，不少市民亦會於周末準備野餐活動，享受陽光氣息！戶戶送外賣平台上聚集了風格各異的特色小店，為不同的顧客打造獨特的野餐體驗，無論是三五知己的歡樂野餐，還是情侶的浪漫約會，都能迎合香港人五花八門的口味，為顧客創造專屬的野餐外賣體驗。無論是工作上、在家中、或是在戶外用餐，每人都有自己叫外賣的故事，一份獨一無二旳外賣專屬回憶！
「2024 戶戶送外賣美食100強」優惠：
於活動推廣期間（即日至8月4日），戶戶送用戶可於指定餐廳外賣享7折優惠，而戶戶送Plus用戶更可享6折優惠，指定餐廳包括：Hohon Eatery、何車車仔麵、楚撚記大排檔 、王林記潮州魚蛋粉麵及Goobne等。
以下一覽【2024 戶戶送外賣美食100強】（排名不分先後）
|象泰宴
Dough Bros
ZANCHEE
有緣小敍
圓貝
李家
坐忘
菠蘿魚
Fineprint
椰小盅燉湯專門店SaladStop!
Santorini Greek Taverna
Chickpea
麵尊
SOYmart by 豆乳狂人
金鳳大餐廳
陳勤記鹵鵝飯店1948
嘆甜品
文記車仔麵
Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店
木玥巷
No Milkshake No Life
Baan Thai
Banh mi pate (Vietnam Genuine)FRENCHIES
|Miam Bakery
Moyo
Fresca
祥囍煲仔小廚
Maru Korean Restaurant & Pub
Little Napoli
Misugu Bento
Farmchap
聰。C Dessert
川之源
新川美食
金滿堂甜品
珍意泰國菜館
聯發茶餐廳
饃饃餃子
兩姊妹涼皮有限公司
雄泰
火炭泰源
Chachawan
The Coffee Academics
天仁茗茶
八時神仙草
Jacomax
Flying Pig Bistro小方糖甜品
|白羊咖啡
天后站清湯腩
杉養蜂園
Chilli Fagara
麵鮮醬油房周月
JIKKA 燒雞
富東海鮮酒家
味道
山東小城
Krua Walaiphan
Westwood Carvery
順興茶餐廳
An Choi in HK
一樂燒鵝
定食 Doraya
勇記海南雞
Pickabowl
心意小館
Nha Trang
水門雞飯
華嫂冰室
Fete Up
祥興記上海生煎包
Ask for AlonzoKatsumoto
|一點心
NUTTEA
#湯。雞
民聲冰室
井巷子
金禾
何洪記
四季常餐
光榮冰室
愛文生
盛記粥麵
星洲總廚
Aya 彩
Hohon Eatery
何車車仔麵
Goobne
餃掂手工餃子雲吞專門店
NOSH
王林記潮州魚蛋粉麵
麥奀雲吞麵世家
金飯館
老馮茶居
哥哥添飯•妹妹泡茶
Pici楚撚記大排檔
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