著數優惠｜戶戶送外賣美食100強出爐　指定餐廳外賣享7折優惠

▲ Aya彩。（餐廳提供）

即將迎來七一回歸三天小假期，夏天熱辣辣，最好安坐家中有人送上美食，在室內歎住冷氣，睇歐國盃好、打遊戲機好，打麻將好，抑或即將在七月下旬開鑼的巴黎奧運也好，絕對唔使出街等位，等到身水身汗都無mood食。

戶戶送日前公布「2024戶戶送外賣美食100強」，集合了100間於戶戶送外賣平台上一直獲得高用戶評價的熱門餐廳。今年入選的餐廳不僅提供美味可口的菜餚，更以最窩心的溫度和態度炮製每一份外賣美食，完美展現對外賣的專業態度，致力將外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。

▲ 由即日至8月4日，戶戶送用戶可於指定餐廳外賣享7折優惠，而戶戶送Plus用戶更可享6折優惠。（戶戶送提供）

除了上班一族，踏入夏季，不少市民亦會於周末準備野餐活動，享受陽光氣息！戶戶送外賣平台上聚集了風格各異的特色小店，為不同的顧客打造獨特的野餐體驗，無論是三五知己的歡樂野餐，還是情侶的浪漫約會，都能迎合香港人五花八門的口味，為顧客創造專屬的野餐外賣體驗。無論是工作上、在家中、或是在戶外用餐，每人都有自己叫外賣的故事，一份獨一無二旳外賣專屬回憶！

「2024 戶戶送外賣美食100強」優惠：

於活動推廣期間（即日至8月4日），戶戶送用戶可於指定餐廳外賣享7折優惠，而戶戶送Plus用戶更可享6折優惠，指定餐廳包括：Hohon Eatery、何車車仔麵、楚撚記大排檔 、王林記潮州魚蛋粉麵及Goobne等。

▲ HoHon。（餐廳提供）

以下一覽【2024 戶戶送外賣美食100強】（排名不分先後）

象泰宴

Dough Bros

ZANCHEE

有緣小敍

圓貝

李家

坐忘

菠蘿魚

Fineprint

椰小盅燉湯專門店SaladStop!

Santorini Greek Taverna

Chickpea

麵尊

SOYmart by 豆乳狂人

金鳳大餐廳

陳勤記鹵鵝飯店1948

嘆甜品

文記車仔麵

Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店

木玥巷

No Milkshake No Life

Baan Thai

Banh mi pate (Vietnam Genuine)FRENCHIES Miam Bakery

Moyo

Fresca

祥囍煲仔小廚

Maru Korean Restaurant & Pub

Little Napoli

Misugu Bento

Farmchap

聰。C Dessert

川之源

新川美食

金滿堂甜品

珍意泰國菜館

聯發茶餐廳

饃饃餃子

兩姊妹涼皮有限公司

雄泰

火炭泰源

Chachawan

The Coffee Academics

天仁茗茶

八時神仙草

Jacomax

Flying Pig Bistro小方糖甜品 白羊咖啡

天后站清湯腩

杉養蜂園

Chilli Fagara

麵鮮醬油房周月

JIKKA 燒雞

富東海鮮酒家

味道

山東小城

Krua Walaiphan

Westwood Carvery

順興茶餐廳

An Choi in HK

一樂燒鵝

定食 Doraya

勇記海南雞

Pickabowl

心意小館

Nha Trang

水門雞飯

華嫂冰室

Fete Up

祥興記上海生煎包

Ask for AlonzoKatsumoto 一點心

NUTTEA

#湯。雞

民聲冰室

井巷子

金禾

何洪記

四季常餐

光榮冰室

愛文生

盛記粥麵

星洲總廚

Aya 彩

Hohon Eatery

何車車仔麵

Goobne

餃掂手工餃子雲吞專門店

NOSH

王林記潮州魚蛋粉麵

麥奀雲吞麵世家

金飯館

老馮茶居

哥哥添飯•妹妹泡茶

Pici楚撚記大排檔

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