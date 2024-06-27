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東張何伯何太︱何伯新何太因450萬與子女決裂 新來港婦人：影衰晒我哋啲女人

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發布時間： 2 小時前

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何伯和新何太事件會擾攘超過一個月，依然沸沸揚揚。

在茶餐廳一角，兩位女士正在高談闊論城中熱話：「如果我死先，我老公將我哋畢生積蓄，送俾個識咗只有幾個月嘅女人，我一定會喺棺材爬番出嚟搵我老公晦氣！」

聽者都在竊笑，看來很有共鳴。她的同伴續說：「咁咪係囉，阿伯都傻嘅，嗰女人識咗你唔夠一個月就要同你結婚，又要你花咁多買呢樣嗰樣，仲貪得無厭要吞埋你450萬，咁嘅女人點可以信㗎！」

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這個時候，店裏的女侍應也加把嘴，她的廣東話口音不太純正：「呢個女人真係影衰晒我哋啲女人，人哋仲以為我哋個個都係靠呃男人上位呀！佢識得搵電視台幫佢哋製造輿論，迫嗰五個仔女交錢出嚟，你話呢個女人幾工心計呀！」

料不到何伯和新何太事件會擾攘超過一個月，依然沸沸揚揚。事件已昇華至社會層面，觸動了普羅大眾的神經綫，更讓中港市民也團結起來齊罵之。或許女士們心底都有個疙瘩，若同樣事件發生於自己家庭，那就萬萬不能呀！

「嘻嘻，你哋咪睇少我哋人又老錢又無，我哋都仲好有市場，好受女人歡迎㗎！」茶水間那位禿頭阿伯也來搭訕。料不到何伯事件會令阿伯輩突然倍添信心，以為女當真可以繼續追。「你慳啲啦，你又無450萬！」侍應阿嬸嗆上一句，引起哄堂大笑。

從網上短片可見，何伯天天努力地跟在新太太背後，畢竟都快八十歲了，你累嗎？這個女人才結識了數個月，你認識她有幾多？你像個乖孩子的聽從她、迎合她，其實你是真心的快樂嗎？靚湯和溫柔鄉的吸引力確實無敵，但足以令你背棄家人作為賭注嗎？

長者當然有尋找幸福的權利，但也應謹慎，要帶眼識人呀！

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撰文 : 鄧藹霖

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