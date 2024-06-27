收回欖隧│運流局：將適度下調收費吸引「搵食車」使用　明年5月底收回大欖隧道

大欖隧道的專營權將於2025年5月底屆滿，由政府收回。運輸及物流局在社交網站專頁宣布，政府將回應市民和運輸業界的期望，適度下調大欖隧道收費，並將一併實施「易通行」，方便駕駛人士。局方將在7月12日就欖隧接收安排和收費策略諮詢立法會交通事務委員會，聽取意見，以爭取共識。

運流局表示，適度下調大欖隧道收費有4大目標，包括保持交通暢順、保障公共交通便利出行、支持物流效率及維持隧道營運。局方指欖隧現時繁忙時間使用率超過八成，下調後的新收費須訂在合理水平，管好流量，一方面令這條新界西北與市區之間的重要幹道保持暢通；另一方面充分利用欖隧剩餘容量，為屯門公路和吐露港公路減壓。接收欖隧後將實施「易通行」，方便駕駛人士。

目前約有45條巴士線行經欖隧，服務元朗和北區100多萬市民。訂定合理隧道費管好交通，讓乘搭巴士的朋友免受塞車之苦。同時欖隧連通口岸、機場、貨櫃碼頭、主要倉儲用地，貨車使用率特別高，合理收費吸引「搵食車」使用，對保持運輸及物流交通暢通至關重要。

另外隧道是政府的重要資產，釐定合理收費不僅用於維持營運，也為投資基建開源。局方會在7月12日就欖隧接收安排和收費策略諮詢立法會交通事務委員會，聽取意見。

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