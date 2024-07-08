【力撐年輕人追夢】Mira Place建構夢想平台 推動本地創意　助「新聲」追逐音樂夢

▲ 美麗華集團署理物業資產管理總監韓熾東指，Mira Place力撐年輕人追夢，特意推出「Dream with Mi 想『匠』無界限」夢想平台。

夢想的確能驅使人勇往直前，然而，空有夢想卻沒有發揮的平台，又豈能發光發亮？為推動本地原創品牌發揮創意想「匠」力、成就夢想，Mira Place今個夏季推出「Dream with Mi 想『匠』無界限」夢想平台，冀讓新晉本地匠人品牌和勇於追夢的Busker成為「Mira Dreamers」，在Mira Place找到屬於自己的舞台。

Mira Place一直致力推動本地文化創意及個性生活，在建構商戶組合時，會同時考慮品牌的獨特性和原創性，為商場塑造獨特的定位。美麗華集團署理物業資產管理總監韓熾東表示，Mira Place是次推出「Dream with Mi 想 『匠』無界限」夢想平台，達到「三贏」局面，除進一步奠定Mira Place作為滙聚本地設計品牌及成就夢想集中地的品牌獨特性，帶動商場人流之外，亦讓有夢想的本地新晉「匠人」品牌發揮創意，大眾亦有機會發掘更多非大眾化的本地原創匠人品牌。

首推「Mira 匠人」認證賦予肯定 Mira Dreamers文創市集匯聚新晉匠人

為了全方位推動本地文化，Mira Place於5月份透過公開招募發掘本地新晉匠人品牌，並於6月14日起一連3個周末舉辦了Mira Dreamers「作『飾』生活・文創市集」，展示具獨特性的生活飾品，吸引不少人流。同時，更首推「Mira 匠人」認證，場內商戶獲選為「Mira匠人品牌」後，Mira Place會為商戶提供「Mira匠人」木座作為認證，讓顧客於場內探索本地設計品牌，亦會透過商場的市場推廣及宣傳平台讓更多人認識有關品牌。談到「Mira匠人品牌」的挑選，韓熾東強調，首先創辦人必須為本地人，並於品牌灌注了自己的心思及創作意念。「皆因我們主要推廣本地文化，其專業、手藝和作品，亦要有精益求精，秉持匠人精神去創造自己的作品。當然亦要有個人創意，並能賦予作品意義。他們亦一定要對自己的作品有堅持。」與此同時，參與市集的本地匠人品牌亦有機會被邀請加入成為「Mira匠人品牌」的一份子，將來可與商場推廣活動合作，甚至進駐商場。

▲ 獲「Mira匠人品牌」認證的商戶，店內皆會展示「Mira匠人」木座以茲辨識。

現時場內獲「Mira匠人品牌」認證的本地設計品牌已有超過20個，包括護膚品牌本木序、手造皮具品牌motto carpe diem，及個性時裝品牌Heaven Please+等。韓熾東舉例分享指，Mira Place 其中一個本地珠寶品牌Nora主理人Daisy及本地護膚品牌KaKa Green，都是曾經參與周末文創市集後獲邀進駐商場的本地匠人品牌。他期望未來可繼續引入更多本地原創匠人品牌，讓匠人精神得以延續下去，同時打造本地匠人品牌集中地。

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協助本地品牌拓闊客路 打造本地匠人品牌集中地

為打造本地匠人品牌集中地，Mira Place持續引入本地新晉匠人品牌同時，亦會協助場內現有的本地匠人品牌拓闊客路。獲得「Mira匠人品牌」認證的Mira Place 商戶motto carpe diem，原為一家皮革工作坊，其創辦人Gigi表示，品牌有別於一般零售商店，由皮材、顏色配搭、客製文字壓印至生產，工匠都會與顧客合作，讓顧客體驗整個製作流程。「加上我們的產品，基本上都是親手縫製，而手縫可令整件皮革更有溫度，亦為皮具注入靈魂。」

▲ 本地皮革品牌motto carpe diem就是其中一個獲選為「Mira匠人品牌」認證的商戶，創辦人Gigi期望透過是次活動可令大眾認識更多本地設計品牌。

品牌由工廈起步。Gigi表示，落戶工廈的最大挑戰，是難以觸及大眾市場，或接觸到一些街客。「好些平日經過這裡的客人都表示，不知原來有這樣的工作坊、這樣的品牌，是來自香港。亦有外國人表示，原來香港有如此個人化、印製皮具的地方。Mira Place絕對可以幫助到我們將自家品牌傳揚開去。」至今，品牌已進駐Mira Place 11年，今年踏入第12個年頭，Gigi坦言：「我們成立品牌、創作產品，其實都是希望得到大眾認同和賞識，往往其他品牌可能只是欠缺一個讓他們落戶的地方，而這裡（Mira Place）其實幫助了我們很多。」

於Gigi而言，匠人精神代表着專業工藝、認真的設計，設計師或品牌所執著的事情。「匠人精神在香港、本地創作等方面，都值得支持和發揮。Mira Place招攬了許多本地品牌進入這個商場，可令一些本身不了解何謂匠人精神的顧客，認識更多香港本地設計品牌。」她亦憧憬未來可以與其他新晉匠人品牌和「Mira Dreamers」合作，承傳夢想。

逢周五Sing Your Dream音樂活動 招募本地「新聲」燃點音樂夢

除全力支持本地創意之外，Mira Place亦一直致力推動本地音樂文化。韓熾東指，現時香港的busker經常欠缺一個舞台或機會，而「Sing Your Dream」就是為他們而設的全新舞台，假如年輕人有自己的夢想，不論是歌唱或其他形式的作品，Mira Place都期望可以讓他們有一個機會展現自己的才能，讓更多人認識。因此，Mira Place於6月14日推出了全新「Sing Your Dream」音樂舞台，每逢周五把Mira Steps化身為小型音樂會場，並會於每月上旬公開招募新晉音樂Busker成為「Mira Dreamers」，供新晉音樂人一展才華。入選的Busker除可獲得免費歌唱課程機會之外，更有機會在Mira Place年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節舞台上演出。韓熾東亦分享，Gimme LiVe音樂節今年踏入12周年，團隊特別構思全新舞台設計和互動體驗，更邀請過往曾參與Gimme LiVe音樂節的演出單位帶領多位近年樂壇新人參與演出，傳遞音樂夢想同時帶給大家難忘的夏日音樂體驗。Mira Place Gimme LiVe音樂節詳情將於7月下旬公佈，樂迷們請密切留意！

▲ 由即日起至8月30日逢星期五，Mira Steps均會上演「Sing Your Dream」音樂會。

（資料由客戶提供）