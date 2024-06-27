攜物離獄｜鄒家成涉經律師寄投訴信被控　懲教助理供稱曾向鄒稱勿自行寄信

▲ 鄒家成涉經律師寄投訴信被控，懲教助理供稱曾向鄒稱勿自行寄信。（資料圖片）

涉47人初選案被還押的被告之一鄒家成，疑被懲教署禁止收取書籍，鄒經律師將投訴信帶離監獄寄出，兩人一同否認1項將未經授權的物品攜離監獄罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院開審。一級懲教助理供稱，曾向鄒稱填寫表格不要自行寄出或交給他人，一定要通知懲教署職員，再由職員作保安檢查，鄒則回應「清楚明白」。

被告鄒家成（27歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師），同被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪。兩人被控於2023年5月2日，在香港將1份未經授權的物品攜離監獄，即1份文件。

一級懲教助理林振昌作供稱，他於2023年4月28日於荔枝角懲教所派飯時，被告鄒家成要求索取申訴專員公署投訴表格，當時高級懲教主任陳玉倫曾問及鄒為何要索取表格，但鄒未有回答。

林續指，他隨後將表格交予鄒，又向鄒稱填寫表格不要自行寄出或交給他人，一定要通知懲教署職員，再由職員作保安檢查，鄒則回應「清楚明白」。

林在盤問下否認，他將表格交給鄒後，沒有向鄒說不能自行寄出或交給其他人、鄒當時曾解釋填寫表格是因為有兩本書遭懲教署撕掉書皮，以及林當時曾稱「記得執倉，保安實搞你」。

被告胡詠斯一方則引述《監獄規則》稱，如信件屬與指明的人的通信，監督「須准許」囚犯寫和發出該信件，而申訴專員公署屬「指明的人」。林則同意懲教無權阻止囚犯去信申訴專員，囚犯毋須申請亦可以寫信給申訴專員。

聆訊今午（27日）續。

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記者：梁錦麟