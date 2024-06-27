藥物使用｜東區醫院向病人派425日鎮靜劑　醫管局承認不理想納配藥檢討考慮

▲ 病人本身於老人科專科醫生佘達明就診，後因發燒於公院留醫。

東區醫院一名有多種長期病患的病人，於內科部門被處方425日鎮靜劑，被質疑處方藥物數量過多。老人科專科醫生佘達明表示，事件只是「冰山一角」，反映該院面對的文化問題、以及前線醫生面對的壓力。

該名病人本身由佘達明作跟進治療，有認知障礙、抑鬱症、血壓高等多種慢性疾病，病人由於發燒入院，改到公立醫院接受治療，於內科部門留醫9日，出院時被內科醫生處方425日鎮靜劑，病人形容藥物份量達「兩個行李箱」。

病人其後返回佘達明的私家診所接受治療。佘達明向TOPick表示，公院開的鎮靜劑與其開發的有不同，為副廠藥，由於病人需要「較藥」，只好教導病人用不同袋裝載藥物，以便不同時候服用，以免浪費藥物。

佘達明指，按其了解負責配藥的醫生屬內科部門，本不應配發由精神科開的藥物，應轉介至所屬專科或本身所屬私家醫生再為其配藥，由其配藥如病人出現不良反應，醫生或需承擔責任。

他亦表示，曾與東區醫院行政總監討論事件，院方不認為配藥數目有問題，提到是病人要求配藥。他表示，事件反映前線醫生面對的壓力，由於工作量多，只於電腦前按覆診日期輸入藥物數量。他亦指，事件涉及公院的文化問題，按其了解醫生只有約兩年經驗，「師父、師公無教佢。」

早前醫管局表示，希望按情況減少配藥數量，佘達明指事件反映新安排「做唔到」，指藥房藥劑師雖然可以按情況減少藥量、以及分批配藥，不過醫生始終有配發藥物數量的決定權。

▲ 東區醫院一名病人被開425日鎮靜劑，被指開藥過多。(老人科專科醫生佘達明FB)

范鴻齡：情況不理想 檢討長期病患者6個月以上配藥安排

醫管局主席范鴻齡於三個月前曾表示，未來將全面檢討配藥制度，觀察所有門診的藥是否可以，都將其限制只派4周。言猶在耳即發生事件，他於今日醫管局大會(27日)當中，承認情況並不理想。

范鴻齡表示，藥物檢討正在積極進行，不過如將配藥份量減少，需配合其他措施，否則病人因再次配藥來到醫院會不勝負荷，因此需時進行。他指，現時到長期病患者的配藥，給予醫生一定配藥的酌情權，會一併就原先計劃檢討，包括需要研究，6個月以上配藥的措施。

被問到，今日才知道配藥事件，是否正反映公院「系統性問題」。他表示，高拔陛醫生於昨日半夜知道，當得悉事件後要想辦法。他表示，醫管局43間、9萬多名同事，每天都看很多症，目前就配藥作全面檢討，希望減少配藥問題，是「遲做好過不做」。

東區醫院：按病人要求安排診症日期並配藥

東區醫院表示，該名病人過去一直由私家醫生跟進病情，在今年4月入院時曾向醫生表示，希望日後轉回公院跟進。醫生遂按病人要求，為其安排專科門診診症日期，並按其臨床情況及參考私家醫生處方的藥物，為病人處方出院藥物。醫生並提醒病人應繼續向私家醫生覆診，直至公院專科門診開始為其診症為止。



院方表示，考慮到病人有可能更改覆診安排，醫生在病人出院時決定為其處方較長時間藥物，以確保病人在專科門診診症前有足夠藥物服用。另外，為加強病人對精神科藥物的依從性，並確保其用藥的連續性，醫生一般不會分期配發精神科藥物，以免影響治療效果。

院方指，一般而言，醫生應根據病人的治療需要，包括其臨床情況及覆診安排，處方合適數量及時間的藥物，確保病人得到適切治療及全面照顧。如果有需要處方較長時間的藥物，醫生應考慮在合適時間為病人安排覆診，亦應由藥劑師定期跟進病人的臨床情況和覆核藥單，確保病人正確用藥及提升藥物安全。

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