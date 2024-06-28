女性健康｜中醫教自測4種經痛類型　戒4個壞習慣＋5招養成好孕體質

▲ 中醫教自測4種經痛類型，戒4個壞習慣＋5招養成好孕體質。

【懷孕／不孕／好孕／經痛／月經／子宮／卵巢】香港職場女性一般壓力大，加上普遍遲婚問題，形成一連串的懷孕問題。當中有一部分的人是界定為「不孕」，意思是在不設防的情況下一年沒有受孕。一般建議需要接受婦科醫生檢查，以排除卵巢，輸卵管及子宮的器質性問題。不過，很多病人的婦科檢查都是正常的，沒有任何子宮及卵巢的問題，但卻是難以懷孕。究竟，怎樣可以養成好孕體質，加速懷孕呢？

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4大必須戒掉生活壞習慣

1.經常m痛不解決

在中醫的角度，痛經分為以下幾種，看看你屬於哪一種：

血瘀型：這種證型主要表現為經血淋漓不暢或凝滯，經期疼痛明顯，可能伴有經血中帶有血塊，疼痛部位固定不移。

寒凝型：這種證型主要表現為經血顏色淡，質地稀薄，經期疼痛寒冷感明顯，可能伴有腹部冷痛。

氣滯型：這種證型主要表現為經血量少，顏色淡紅，經期疼痛拘攣，可能伴有腹脹。

氣血兩虛型：這種證型主要表現為經血量少，顏色淡紅，經期疼痛較輕，可能伴有乏力、面色蒼白。

2.月經不規則不解決

在中醫的角度上，月經先後無定期（即經期不規則）可能會對懷孕有以下的影響 ：

（1）排卵困難：中醫認為，經期不規則可能意味著排卵困難。正常情況下，女性每個月都會排卵，並在此之後進行受孕。然而，如果經期不規則，排卵可能不穩定或根本沒有發生，這會降低懷孕的機會。

（2）經血質量和子宮內膜厚度：經期不規則可能導致經血質量和子宮內膜厚度變化。中醫認為，正常的經血質量和子宮內膜厚度對於受孕和胚胎著床至關重要。如果經期不規則，會影響子宮內膜的發育，從而影響受孕和胚胎著床。

以上所說的痛經或月經不規則問題均會影響懷孕的機率，所以梁醫師建議病人備孕應同時調經，以中醫治療方法，例如針灸、暖宮治療、中藥調理、飲食調節等解決問題。

3.過度減肥或增肥

梁醫師認為，過度減肥或增肥可能引起體質失調，包括陽虛，氣虛，或陰虛等等而影響身體的平衡和功能。這會影響生殖系統，包括排卵、子宮內膜的發育和子宮的收縮能力，從而降低受孕的機會。而且，營養不足都可能對女性的生理功能和荷爾蒙平衡產生負面影響，從而間接地干擾正常的排卵和月經週期。

4.經常食用生冷品

香港OL多為寒性體質，梁醫師認為，生冷食物具有寒涼性質，容易導致體內寒氣加重，從而影響子宮的溫暖和血液流動，及影響子宮內膜的發育和著床，降低受孕的機會。再者，食用過多的生冷食物可能導致子宮收縮和血液循行不暢，這可能會影響受孕和胚胎的發育。

就以上壞習慣，梁醫師介紹5個好孕小秘密：

健康飲食： 確保飲食均衡，包含豐富的蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質和健康脂肪。避免過多攝取加工食品、高糖和高脂肪食物。避免生冷冰凍食品。

確保飲食均衡，包含豐富的蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質和健康脂肪。避免過多攝取加工食品、高糖和高脂肪食物。避免生冷冰凍食品。 適量運動： 進行適度的運動有助於保持身體健康和適應懷孕的變化。選擇輕鬆的活動，如散步、游泳、瑜伽。避免過度劇烈的運動或危險的運動。

進行適度的運動有助於保持身體健康和適應懷孕的變化。選擇輕鬆的活動，如散步、游泳、瑜伽。避免過度劇烈的運動或危險的運動。 控制壓力： 孕前和孕期壓力的管理非常重要。找到適合你的壓力釋放方式，如冥想、呼吸練習、按摩或閱讀。

孕前和孕期壓力的管理非常重要。找到適合你的壓力釋放方式，如冥想、呼吸練習、按摩或閱讀。 定期體檢： 在計劃懷孕之前，應先驗血並進行婦科檢查。男士也應進行精子檢查，以確保提早治療一切與懷孕相關的問題。

在計劃懷孕之前，應先驗血並進行婦科檢查。男士也應進行精子檢查，以確保提早治療一切與懷孕相關的問題。 維持健康體重：過度肥胖或過度瘦削都可能對懷孕產生負面影響。保持正常的體重範圍有助於提高懷孕的成功率。

▲ 仁美中醫診所顧問中醫師梁慧儀

香港浸會大學中醫藥及生物醫學（榮譽）學位

香港中文大學公共衛生碩士學位

主要治療婦女不孕及婦科疾病 （朱古力瘤，子宮肌瘤，腺肌症，多囊卵巢綜合症，一般月經不調，更年期症狀，癌症等）。

資料由梁慧儀中醫師提供。Fb鏈接：https://www.facebook.com/amyleungec?mibextid=kFxxJD

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