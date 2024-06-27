榴槤放題｜Pizza Hut 限時兩周推出　榴槤甜品主食任歎$129/位

▲ Pizza Hut 推出90分鐘任食榴槤放題。

【榴槤放題／Pizza Hut／榴槤／果王／貓山王／D24】Pizza Hut 宣布，即日起至7月10日，全港28間分店推出「榴槤放題」，每位$129就可以任食。

榴槤放題$129只限於指定分店，只能堂食享用，時限90分鐘。

榴槤放題焦點食品

三重口味榴槤迷你批

貓山王榴槤麻糬

D24香濃卷

D24千層蛋糕

貓山王雪香

▲ Pizza Hut 推出90分鐘任食榴槤放題。

▲ Pizza Hut 推出90分鐘任食榴槤放題。

榴槤放題指定分店

榴槤放題活動只限於28間分店，即日起至7月10日推出。Pizza Hut 強調，90分鐘內食客無限Encore，任食唔嬲，歎盡各款榴槤滋味。

Pizza Hut 續稱，榴槤全新商品於即日起至7月31日供應，全線分店都有售（單點或加配），不過放題活動只限28間分店供應。其中主食「三重口味榴槤迷你批」由3款榴槤結集而成，包括貓山王、101及D24，還有4款榴槤甜品供應。

榴槤單點新品只用於堂食、外賣自取，以及外送速遞。 至於甜品「貓山王雪香」只限堂食。

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