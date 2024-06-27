好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉

▲ 人氣街頭時尚品牌KYUBI聯乘迪士尼經典動畫主角唐老鴨率先於朗豪坊3樓登場。

今個盛夏，旺角朗豪坊與迪士尼合作舉行DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店企劃，由即日起陸續聯同多個本地潮流創意品牌，攜手打造3間不同主題、玩味十足的夏日超級限定店。唐老鴨與一眾迪士尼角色施展歡樂魔法，將朗豪坊各大樓層變成充滿驚喜的打卡位並連同大量集時尚、創新、可愛於一身的獨家潮流商品，勢必攻陷所有迪士尼忠粉！

由即日起，人氣街頭時尚品牌KYUBI聯乘迪士尼經典動畫主角唐老鴨率先於朗豪坊3樓登場。型格矚目限定店門口已有「玖尾」鴨屁屁聯乘霓虹燈金屬標誌，唐老鴨更以不同造型出現於限定店，等候跟大家合照。

▲ 唐老鴨與一眾迪士尼角色施展歡樂魔法，將朗豪坊各大樓層變成充滿驚喜的打卡位。

為慶祝唐老鴨90周年，KYUBI限定店推出獨家聯乘唐老鴨潮流單品。各位「鴨粉」記得穿上最新KYUBI DonaldDuck90 街頭時裝及帶備首次發售滑板櫈於4樓 KYUBICharm 金屬收藏掛飾打卡牆拍攝時尚照。大家即日起可到朗豪坊3樓KYUBI限定店與壽星慶賀生日。

INFO

朗豪坊DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店

日期：2024年6月25日至9月1日

地點：朗豪坊不同樓層設迪士尼與本地潮流品牌聯乘限定店

▲ 旺角朗豪坊與迪士尼合作舉行DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店企劃。

KYUBI期間限定店

日期：2024年6月25日至7月17日

時間：上午11時至晚上9時

地點：朗豪坊3樓

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