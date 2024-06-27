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冒名騙財｜涉扮富二代騙款逾64萬　積犯囚19個月官斥手段卑劣

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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正就另案服刑中的無業男高衛健，就另一宗騙案今被判監19個月。資料圖片

因假扮富商騙財騙色被判囚11年的40歲無業男，涉於9年前以假名詐騙女網友，訛稱是周大福金行老闆之子，誘騙家務助理替其買金，涉騙款共逾64萬元。涉案男早前承認欺詐等共5罪，正在服刑的積犯今(27日)於區域法院被判囚19個月。法官斥責被告有預謀且無間斷欺騙事主，手段卑劣，其中3名事主更是被告的家務助理，顯示被告貪得無厭。

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40歲被告高衛健，沒有律師代表，早前承認1項以欺騙手段取得財產及4項欺詐罪，分別涉及5名事主，涉款共逾64萬，事主損失總金額逾42萬元，事發於2015年10月至2016年5月。

庭上透露，被告於2018年因強姦、勒索及欺詐等共14罪，於高等法院被裁定罪名成立，判囚11年，現正服刑，將於2024年7月25日服畢刑期；被告於本案曾三度更換律師團隊，最終被告遭撤銷法援，選擇自行抗辯。

法官判刑時引述被告求情指，被告援引案例稱本案涉款64萬元，事主損失約42萬元，應以2至3年作量刑起點，並列出各個減刑因素，如案件延誤約5年，以致被告患嚴重精神病，認罪顯示悔意，以及被告當時只是協助女友，事後亦協助警方調查等。

法官指，精神科報告顯示被告的精神基本上保持穩定，毋須住院，適合答辯。法官指本案控罪嚴重，被告使用假名犯案，騙取事主對其信任，令事主買金飾及借貸等。

法官斥被告有預謀且無間斷欺騙事主，手段卑劣，而其中3名事主更是被告的家務助理，顯示被告貪得無厭。法官又指，本案涉款逾64萬元，絕非少數目。法官斥責被告作出一連串欺詐行為，自稱於案中沒有得益，卻又承認將款項用於賭博上，法官指沒有跡象顯示被告曾協助警方調查。

法官考慮到被告認罪、全數歸還事主損失，將刑期由40個月減至29個月，另考慮被告於2016年被捕，案件延誤處理，減刑10個月，判監共19個月，刑期與被告早前干犯的強姦案分前執行。

案情指，被告經交友程式認識林姓女事主，並自稱為銀行職員，又藉口母親冀他結婚，提出若林願作其女友，即可代她清還信用卡債務。林按被告指示提高信用卡信用限額，以及向財務公司借款等，惟被告其後未有替林還款。

本案另外三名受害者皆為家務助理，被告曾聲稱父母是周大福珠寶金行的老闆，指示其中一人先替他付款購買金飾等，再給予對方兩張共逾11萬的支票，惟支票無法兌現。在2016年5月，被告再欺騙當時女友的林姓表姐購買金飾、支付房租，以及將錢存入由被告控制的戶口，涉款44萬。

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周大福 罪案 勒索 家務助理 借貸 欺詐罪 精神病

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