  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢傳奇｜甄妮替炎明熹被雪藏不值　樂壇風紀斥TVB：不再是1980年的霸氣台

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

傳炎明熹被TVB雪藏，甄妮為對方不值！

早前傳聞炎明熹（Gigi）不續約遭TVB雪藏，連「十大中文金曲頒獎禮」也要「被缺席」，未幾炎明熹以3頁手寫信感謝TVB栽培，至於TVB未就傳聞作出回應。

獲封「樂壇風紀」的甄妮不時於社交網評論娛圈事，早前她疑似炮轟TVB雪藏炎明熹，當中她寫道：「文明到上太空了，大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道，已不再是1980年的霸氣台，獨一無二！」

聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培

甄妮又發表偉論！

甄妮：凍什麼凍？

接著更暗嘲TVB只懂捧《中年好聲音》：「又不是賣到『青樓』，起碼有錢還可以『贖』身，坐下好商量嘛！凍什麼凍？對有潛力的小朋友是要多培訓，多給機會才是，弄一堆有年紀的在玩什麼把戲？自娛？能玩多久？不解」。

另外，甄妮又藉機串「新何太」：「TVB『中3』歌唱比賽，估計正安排 #河太 將進入決賽 包你收視第一 」。

她續稱：「紅了！咸伯被利用完畢，自然要拋棄，唔通攞嚟過世咪！  」、「佢肯定早已簽約囉咗錢，不做足鐘數就不可落鐘，否則賠償。佢也抓到翹門，半夜隨興開播，玩洩大家！反正佢無所謂！大把時間！車輪戰網紅就當儲糧，辛苦了  」。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

中年好聲音2丨古淖文哭腔唱《傾城》反擊甄妮　樂壇風紀：違背良心的話兒免談
11:54 2024/04/05
中年好聲音2丨古淖文哭腔唱《傾城》反擊甄妮　樂壇風紀：違背良心的話兒免談
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
13:56 2021/12/27
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴
13:03 2024/06/12
東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴

你可能感興趣

中年好聲音2丨古淖文哭腔唱《傾城》反擊甄妮　樂壇風紀：違背良心的話兒免談
11:54 2024/04/05
中年好聲音2丨古淖文哭腔唱《傾城》反擊甄妮　樂壇風紀：違背良心的話兒免談
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
13:56 2021/12/27
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴
13:03 2024/06/12
東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴
甄妮 炎明熹 娛樂人物職業 歌手 演員 聲夢傳奇 中年好聲音 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬