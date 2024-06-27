聲夢傳奇｜甄妮替炎明熹被雪藏不值　樂壇風紀斥TVB：不再是1980年的霸氣台

▲ 傳炎明熹被TVB雪藏，甄妮為對方不值！

早前傳聞炎明熹（Gigi）不續約遭TVB雪藏，連「十大中文金曲頒獎禮」也要「被缺席」，未幾炎明熹以3頁手寫信感謝TVB栽培，至於TVB未就傳聞作出回應。

獲封「樂壇風紀」的甄妮不時於社交網評論娛圈事，早前她疑似炮轟TVB雪藏炎明熹，當中她寫道：「文明到上太空了，大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道，已不再是1980年的霸氣台，獨一無二！」

聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光 Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培

▲ 甄妮又發表偉論！

甄妮：凍什麼凍？

接著更暗嘲TVB只懂捧《中年好聲音》：「又不是賣到『青樓』，起碼有錢還可以『贖』身，坐下好商量嘛！凍什麼凍？對有潛力的小朋友是要多培訓，多給機會才是，弄一堆有年紀的在玩什麼把戲？自娛？能玩多久？不解」。

另外，甄妮又藉機串「新何太」：「TVB『中3』歌唱比賽，估計正安排 #河太 將進入決賽 包你收視第一 」。

她續稱：「紅了！咸伯被利用完畢，自然要拋棄，唔通攞嚟過世咪！ 」、「佢肯定早已簽約囉咗錢，不做足鐘數就不可落鐘，否則賠償。佢也抓到翹門，半夜隨興開播，玩洩大家！反正佢無所謂！大把時間！車輪戰網紅就當儲糧，辛苦了 」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5