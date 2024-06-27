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公院事件｜范鴻齡：局長要求全面檢討事故正確　「全盤接收」委員會問責等建議

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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醫管局行政總裁高拔陞交代成立調查小組。

醫管局行政總裁高拔陞交代一連串公院事故。另外就政府公開要求，成立調查小組，3個月內交報告，包括管理層問責，獨立小組的結論會「全盤接收」。

被問到要政府公開要求成立調查小組，是否後知後覺。范鴻齡表示，局長要求全面、獨立檢討是正確，而檢討人選是需要有獨立性，與醫管局現時沒有聯繫，於專業上有地位。他表示，小組成員會有5-7名，如太少人難以進行獨立、全面檢討。

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高拔陞表示，廣華醫院新大樓停電事故已解決，大樓手術室及病房電力已經恢復，已責成承辦商調查事件。由於大樓屬新落成，因此需要作調查，如有需要會按合約條款追究責任。他表示，故障期間有手術需要轉往另一個手術室，病人目前正在康復之中。

至於伊利沙伯醫院一名男病人，鼻胃管誤入氣管，高拔陞指病人仍然於深切治療部接受治療，會密切監察情況，並分析事件原因，於8個星期後交報告。至於仁濟醫院女童接受縫針後一度需搶救，高拔陞指目前情況仍然危殆。

就醫衛局要求成立調查小組，調查近期多宗公院事故，3個月後交報告。高拔陞表示，委員會的成員會與不同部門成員見面，檢視醫療程序、監察機制、員工考核，不同管理層問責、事故應變、溝通、公布安排、採購及監工，從系統性角度改善建議。

就著保安局制定，保障關鍵基礎設施電腦系統立法。高拔陞表示，非常支持及全力配合執法部門，醫管局非常重廂網絡保安，確保醫院運作、以及防範網絡攻擊、持續監察網絡情況、以及事故應變能力。

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