恨駕女團x無人之境丨周家怡廁所被偷拍　油頭大叔摸周國賢大髀

▲ 周家怡及周國賢。

由周家怡及周國賢（Endy）主演的ViuTV原劇《無人之境》日前播出，二人密密為劇集宣傳。另一方面家怡和李靖筠（Gladys）在YouTube有一個講車節目《恨駕女團》，二人以同名在YouTube開全新平台，主理人之一的家怡便邀Endy任嘉賓，家怡除跟同樣是愛車之人的Endy大談車經，更分享恐怖偷窺經歷。

這次拍攝團隊借來「Porsche 2023 Taycan」，家怡表示對電車其實不太熟悉，亦沒開過「波子」的電車，所以很想嘗試。Endy亦謂，只開過一、兩次電車，但感覺怪怪，不過在試完這輛「波子」後，二人異口同聲大讚：「好好玩、好爽，呢個performance係正喎！轉彎嘅時候係張住個地下，唔覺佢係電車，感覺好好。」

▲ 周家怡及周國賢。

周家怡氣場強勁

遊完車河後，二人到餐廳醫肚兼吹水，談到拍劇時人前人後兩個樣，家怡自言有時可以很可愛，有時又可以好凶狠。

Endy即謂，家怡拍短髮的戲時的氣場令他害怕，家怡隨即分享她凶狠的一面，稱：「有一次去某餐廳食嘢，去洗手間時下面有個手機鏡頭伸入嚟，我以為我啲friend玩，好大聲話：『喂！做咩啊！唔好玩啦。』個相機好快縮走咗，我就知道應該唔係我啲friend，如果係friend嘅，應該就會笑。」

▲ 周家怡及周國賢。

周國賢被非禮

她續指：「去完廁所之後我一行出去，我嗰個氣場真係勁！我出到去向住全餐廳問頭先邊個怕我！大家呆咗，我見到有閉路電視，我話play個閉路電視睇！我嗰個樣突然變咗一個豪氣大家姐。原來個老闆！我一出到嚟見到有個人衝咗出門口，我就即刻問個職員：『頭先衝出去嗰個係邊個？』佢話係老闆嘅太子仔，轉頭太子仔再返入嚟扮晒嘢問：『咩事呀？』我話：『唔使咩事啦，拎嚟個電話出嚟俾我睇！你應該洗咗㗎啦！頭先你衝出去！』佢話冇『做咩啊？』我話唔好再問做乜嘢，你play個閉路電視，我話：『你都唔係第一次㗎啦！』好有型咁樣，好變態啊呢件事。」

偷拍事件聽到Endy嘩嘩聲，他又謂自己很「吸」這些事情，稱：「細個10歲、11歲，買咗個餐自己坐喺度食等朋友，之後有一個頭髮好似Barcode咁樣樣嘅人無啦啦行埋嚟，佢話：『喺度做乜嘢呀？喺度等人呀？』然後佢隻手就擺落我大髀，我當時着短褲，我覺得好核突嗰刻！梗係即刻走啦！我當時好驚，佢個頭又油又有陣味！呢啲嘢真係防不勝防，有時去酒店都有啲驚呀。」

▲ 周家怡及周國賢。

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