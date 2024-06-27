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懷孕飲食｜27週孕婦飲用已開封牛奶　感染「李斯特菌」低燒腹瀉早產

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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懷27週孕婦喝已開封牛奶，感染「李斯特菌」低燒腹瀉早產。

【李斯特菌/懷孕/新生嬰兒/敗血症/腹瀉/低燒】懷孕期間，在飲食方面一定要特別多加留意！近日，一名孕婦在懷孕期間，飲用雪櫃裡已開封的牛奶，感染「李斯特菌」低燒腹瀉，更導致胎膜破裂、胎兒在子宮內缺氧，半夜緊急進行剖腹產。 

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根據中國《溫州都市報》報道，一名36歲的孕婦在二胎孕期27週時，飲用了一杯雪櫃裡已開封的牛奶，不久感到身體不適、腹瀉，7天後開始低燒，經當地醫生治療後，體溫恢復正常。

不過，在21天後，這位孕婦又突然發高燒達39.2℃，導致胎膜破裂、胎兒在子宮內缺氧，半夜緊急到醫院剖腹產。雖然順利誕下BB，但BB出生不久便出現感染性休克，且血液常規提示白血球異常高亢，出現類白血病反應，所幸治療後病情逐漸改善。

根據化驗結果，證實孕婦子宮內感染李斯特菌。李斯特菌可從孕婦經胎盤傳給胎兒，或經受感染的產道傳給新生嬰兒。

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李斯特菌︱孕婦避免進食生冷食物

根據衞生署資訊，李斯特菌在生活中相當常見，感染途徑主要是食用受李斯特菌污染的食物或水。它可存在於受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。而加工食物如軟芝士及凍食肉類等，亦可能在製作過程中或其後受污染。李斯特菌能在低溫環境下生存，並可在冷藏食物中繁殖。烹煮過程能殺死李斯特菌。

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李斯特菌︱李斯特菌病徵

患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒或幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。感染李斯特菌病的孕婦雖然大多沒有症狀或只有輕微症狀，但可能會把細菌傳給胎兒或新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

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