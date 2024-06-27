親子好去處｜九巴車廠遊學團回歸　$165參觀駕駛學院+體驗洗車+維修

▲ KKday推出「九巴車廠遊學團」大小同價優惠，每位只需$165。（KKday圖片）＿

【九巴/九巴車廠遊學團/KKday/親子好去處】小朋友經常坐巴士，但對巴士的認識又多不多？九巴的「九巴車廠遊學團」親子遊活動回歸！小朋友可以參觀九巴車廠，感受巴士洗車過程，更可以認識巴士維修，及參加小手工工作坊等，活動結束後，每位參加者更獲發車廠參觀證書和紀念品！KKday現推出大小同價優惠，每位只需$165便可參加遊學團！今個暑假家長們不妨和子女一起做巴士迷，暢遊巴士廠！

九巴車廠遊學團 深入認識九巴

KMB Design舉辦「九巴車廠遊學團」親子遊活動，設有豐富行程，包括參觀九巴車廠感受巴士洗車過程、認識巴士維修、古董巴士介紹、巴士攝影環節、參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊等。另外，參加者完成活動後更可獲發車廠參觀證書及紀念品留念，絕對是親子遊的好去處！

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KKday九巴車廠遊學團詳情

地址：沙田源順圍6-8號（沙田九巴車廠）

價錢（大小同價）：$165／每位

日期：7月7、8日；8月3、17、25日

7月時間：11:00、13:00、15:00

8月時間：10:00

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