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DSE｜科大直接錄取58人按年倍增　校方稱按學科配對非要成績「最尖」學生

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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科大經「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」率先錄取58名DSE考生。（彭大偉攝）

今屆文憑試（DSE）將於下月17日放榜，58名考生率先經「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」在放榜前「直入」科技大學，人數按年倍增，每人將繼續額外獲派5萬元獎學金。校方解釋稱，配合學科甄選學生，許多中學事前安排內部面試；其中兩名學生曾涉足創業及機械工程，成功脫穎而出，包括考獲校內全級第一的朱兆邦受探訪長者經歷啟發，研發自動買餸車，將於入讀科大期間學習物料選購及優化程式以完善發明。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳稱，科大SNDAS申請人數按年增加逾半，其中逾8成、即60人獲科大錄取，58人已接受錄取。她表示，校方會安排面試、視乎「與學科配對」甄選學生，強調並非要招收學業成績「最尖」學生，但須有能力修讀報讀學科。她又稱，近日會見各區校長及教師後，發現許多中學事前已安排校內模擬面試，由校長及副校長篩選推薦的學生，形容為「嚴謹處理」，故認為近年「配對上做得好好，中學校長明白我們期望學生（擁有的）品質」，盼日後再加強與學界聯繫。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳稱，科大SNDAS申請人數按年增加逾半，其中逾8成、即60人獲科大錄取，58人已接受錄取。（彭大偉攝）

劉夢琳亦提到，有兩名學生憑參與創業及機械工程相關活動經驗，吻合報讀學科要求，故獲科大取錄。其中一位為在港土生土長的朱兆邦，他在中二時曾到元朗鄉郊探訪長者，留意到他們出入買菜不便，便於2019年起研發「免提追蹤買餸車」協助解決問題；發明已獲外觀設計註冊及本港短期專利。他將入讀科大跨學科學院理學士（綜合系統與設計）課程，學習物料及硬件選購、優化程式等技術，期望藉此完善發明再推出市面，並視創業為「終極目標」。

在港土生土長的朱兆邦將入讀科大跨學科學院理學士（綜合系統與設計）課程。

SNDAS現時涵蓋科大共19個課程，劉夢琳提到，當中理學B組及工商管理課程最「熱門」，期望下年能夠加入更多指定課程、有更多中學參與計劃。至於被稱為科大「神科」的工商管理（環球商業管理）課程今年未被列入計劃，劉夢琳解釋指，每個課程考慮重點、收生取向都不同，不過學生可從不同途徑入讀心儀學科，並強調大學不是只有一個「神科」。

另外，本港8間資助大學將於2025/26學年加學費，平均每年加5.5%，劉夢琳稱，科大大部分獎學金與學費掛鉤，如提供半額或全額學費津貼等，故將因應該年學費作出調整。

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記者：梁凱婷

畢業 中小學教育 學費 學士 大學 記者 DSE 硬件 專利 設計

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