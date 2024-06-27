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開心購物節｜逾5千商舖7.1起提供12億元消費禮遇　麥當勞派1萬杯厚椰奶鐵

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 4 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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「香港開心購物節」將於7月1日至8月31日舉行。（彭大偉攝）

香港零售管理協會的第2屆「香港開心購物節」，將於7月1日至8月31日舉行，逾160個品牌、逾5,000間商舖，透過Payme等平台，發放超過300項免費禮品和消費禮遇，總值達12億元，包括麥當勞1萬杯免費厚椰奶鐵等。「香港有禮店舖」選舉亦會同步舉行，讓消費者票選心儀「有禮店舖」，以鼓勵業界提高服務水平。財政司司長陳茂波今日（27日）出席活動啟動禮時指，今屆購物節陣容鼎盛，相信定會較去年成功，引發更多消費需求。

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是次購物節分為「健美嘆世界」、「頂流全熱搜」、「時尚好品味」及「超級購物覽」4大主題，每個主題的優惠活動舉行約2周。零售、餐飲、旅遊、商場、酒店等共10個界別，將聯同政府機構，攜手推出或共同推廣逾110項免費禮品，及近190項食、玩、買、住消費禮遇。其中Pizza Hut堂食或外賣自取送香蒜肉絲意粉1客；CSL送Now TV英超西甲1日通行證；眼鏡88送100元電子現金券；貿發局更送出4,000張美食博覽等免費入場券。

各參與商戶提供的優惠將透過Payme、BOC Pay等發放，部分平台更額外提供優惠，例如AlipayHK有1萬張10元優惠券；在活動期內用Payme在指定商戶消費任何金額，則能獲5元優惠券，下次消費滿100元即可自動扣減。

今屆購物節亦推出體驗式禮遇，例如莎莎設「AR虛擬化粧」試玩，以AR了解產品並於指定時間化上職場妝容，若被星級化粧師選中，即可帶走總值1,000元的購物券。另首次引入電商活動，在7月10和11日舉行直播帶貨，推出限時優惠產品，期望帶給市民不一樣的消費體驗。

此外，為響應政府及旅發局「好客之道」運動，購物節以「香港好禮·有禮」為主題，參與商戶均須簽署「香港有禮服務約章」，宣誓承諾提供有禮服務；「香港有禮店舖」選舉亦會同步舉行，消費者掃瞄參與店舖內的二維碼便可投票，獲選名單9月公布。

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謝邱安儀：有信心今屆購物節效果勝去年

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，有信心今屆購物節效果勝去年，相信會越做越好，帶動零售氣氛，但沒預計零售業總銷售會否上升，指零售環境受很多外在因素影響，包括中央是否提高訪港內地旅客免稅額等，且要視乎購物節能吸引多少市民留港消費。她又稱，現時旅客來港不只是購物，還包括吃、玩、買及住宿體驗，業界在過去1年面對很多新挑戰，認為必須靈活變通、凝聚各界力量，並結合政府支持，以提升競爭力，贏得顧客歡心。

今年活動參與品牌較去年增1成，惟禮遇金額卻減3億。香港零售管理協會副主席兼香港開心購物節召集人黃曦嵐說，雖然禮遇金額減少，但免費禮品增逾75項，且有體驗式禮遇，強調旅遊除了優惠，體驗亦很重要。

陳茂波：創造消費觸發點

疫後市民和旅客消費模式轉變，本港零售業市道低迷。陳茂波指，今年市民及旅客的消費模式有所轉變，零售業面對不少挑戰，但相信業界會找到應對方法，認為只要調整定位、更新策略，創造消費觸發點，生意定會恢復；政府亦會更積極通過不同主題活動和亮點，吸引旅客來港。

他續稱，今年首五個月，訪港旅客人數已超過1,800萬人次，而今年舉辦的各項盛事，預計會吸引170萬旅客參與，估計帶來約72億元消費額。個人遊城市增至59個，也有望吸引更多過夜旅客，讓零售和餐飲等行業受惠。

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記者：梁薾心

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