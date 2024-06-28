超市大搜查｜酸度調節劑可致腸胃不適 24款不含酸度調節劑安全烏冬【含較低鈉烏冬名單】
撰文： 郭子豐
發布時間： 13 小時前
最後更新： 13 小時前
【超市大搜查／烏冬／酸度調節劑／營養師／鈉】相信大家家中都會常備幾包烏冬，以備不時之需。不過，有營養師就指出，不少市售烏冬都含有酸度調節劑，亦有部分麵食含有較高鈉質，不利於身體健康。為此，本報整理出不含酸度調節劑的24款烏冬，並挑選當中鈉質含量較少的健康選擇。
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部分酸度調節劑不適合嬰幼兒攝取
註冊營養師楊盈希（Hayley）曾受訪解釋，酸度調節劑的作用主要是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長、提高食物安全及質素；而市售烏冬常見的酸度調節劑包括：
|編號
|英文名稱
|中文名稱
|備註
|E260
|Acetic acid、Ethanoic acid、vinegar
|乙酸
|E270
|Lactic acid
|乳酸
|E296
|Malic acid
|蘋果酸
|嬰幼兒應避免
|E325
|Sodium lactate
|乳酸鈉
|乳糖不耐症幼兒或出現不良反應。
成分來自動物。
|E330
|Citrus acid
|檸檬酸
|E500i
|Sodium carbonate
|碳酸鈉
|E500ii
|Sodium bicarbonate
|碳酸氫鈉
|E575
|Glucono delta-lactone
|葡萄糖酸內酯
Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，是為可安全食用的成分，而這些成分存在於天然食物，亦有經人工所合成。當中以「E260」為最常見，亦即是食用醋，可安全食用；但要留意「E296」及「E325」對於嬰幼兒而言就不適合攝取，嬰幼兒身體未必能充分進行分解，容易引致腸胃不適，故提醒家長要避免讓年幼小孩吸收。
24款不含酸度調節劑烏冬
為此，記者檢視了市售常見的41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，當中發現有24款不含酸度調節劑烏冬，名單如下：
針對含酸度調節劑的烏冬，Hayley分享了一招可以減少酸味：由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。她補充，大部分乾製及急凍烏冬都不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，故此提醒大家在選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。
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攝取過多鈉可致高血壓
營養師李杏榆（Annie）亦曾受訪指出，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但不少食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標，當攝取過多鈉就容易造成水腫，嚴重甚至會導致高血壓。
據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。
以下是7款較低鈉烏冬（每100克鈉含量120毫克或以下）：
- 安田製麵所 急凍手打烏冬（約36毫克）
- 日清 北海道小麥粉烏冬（約90毫克）
（每100克鈉含量121毫克至600毫克）：
- 熊井 稻庭手打烏冬（約136毫克）
- 壽桃 讚岐急凍烏冬（約166毫克）
- KATOKICHI 日本稻庭急凍烏冬（203毫克）
- 福稻庭 讚岐烏冬（約206毫克）
- 島田屋 日本真打稻庭烏冬（約226毫克）
據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。世界衞生組織建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。
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