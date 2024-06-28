超市大搜查｜酸度調節劑可致腸胃不適　24款不含酸度調節劑安全烏冬【含較低鈉烏冬名單】

【超市大搜查／烏冬／酸度調節劑／營養師／鈉】相信大家家中都會常備幾包烏冬，以備不時之需。不過，有營養師就指出，不少市售烏冬都含有酸度調節劑，亦有部分麵食含有較高鈉質，不利於身體健康。為此，本報整理出不含酸度調節劑的24款烏冬，並挑選當中鈉質含量較少的健康選擇。

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部分酸度調節劑不適合嬰幼兒攝取

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾受訪解釋，酸度調節劑的作用主要是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長、提高食物安全及質素；而市售烏冬常見的酸度調節劑包括：

編號 英文名稱 中文名稱 備註 E260 Acetic acid、Ethanoic acid、vinegar 乙酸 E270 Lactic acid 乳酸 E296 Malic acid 蘋果酸 嬰幼兒應避免 E325 Sodium lactate 乳酸鈉 乳糖不耐症幼兒或出現不良反應。

成分來自動物。 E330 Citrus acid 檸檬酸 E500i Sodium carbonate 碳酸鈉 E500ii Sodium bicarbonate 碳酸氫鈉 E575 Glucono delta-lactone 葡萄糖酸內酯

Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，是為可安全食用的成分，而這些成分存在於天然食物，亦有經人工所合成。當中以「E260」為最常見，亦即是食用醋，可安全食用；但要留意「E296」及「E325」對於嬰幼兒而言就不適合攝取，嬰幼兒身體未必能充分進行分解，容易引致腸胃不適，故提醒家長要避免讓年幼小孩吸收。

24款不含酸度調節劑烏冬

為此，記者檢視了市售常見的41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，當中發現有24款不含酸度調節劑烏冬，名單如下：

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針對含酸度調節劑的烏冬，Hayley分享了一招可以減少酸味：由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。她補充，大部分乾製及急凍烏冬都不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，故此提醒大家在選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

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攝取過多鈉可致高血壓

營養師李杏榆（Annie）亦曾受訪指出，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但不少食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標，當攝取過多鈉就容易造成水腫，嚴重甚至會導致高血壓。

據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

以下是7款較低鈉烏冬（每100克鈉含量120毫克或以下）：

安田製麵所 急凍手打烏冬（約36毫克）

日清 北海道小麥粉烏冬（約90毫克）

（每100克鈉含量121毫克至600毫克）：

熊井 稻庭手打烏冬（約136毫克）

壽桃 讚岐急凍烏冬（約166毫克）

KATOKICHI 日本稻庭急凍烏冬（203毫克）

福稻庭 讚岐烏冬（約206毫克）

島田屋 日本真打稻庭烏冬（約226毫克）

據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。世界衞生組織建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

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