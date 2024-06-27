玩轉腦朋友2丨COLLAR成員Ivy So加盟聲演阿樂　入場前8大備忘

▲ 迪士尼與彼思動畫新作《玩轉腦朋友2》。

迪士尼與彼思動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）將在香港上映，廣東話版聲有蘇雅琳 (Ivy So）新加盟聲演「阿樂」。而影片在美國及全球多個地區上映並創下票房紀錄，當中在入場前有8大要注意事項：

1.神級創意代表作回歸

被譽為迪士尼與彼思頂級代表作之一的《玩轉腦朋友》在2015年上映，全球票房高達8.58億美元，更贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮。

以神級創意開創的腦海繽紛世界大歷險，成為全球萬千觀眾的最愛動畫，一直期待續集面世，今年終於推出由原班製作班底再度炮製的續集。

玩轉腦朋友2丨Ivy So現身迪士尼樂園登登噴水花車巡遊 蘇雅琳最愛挑戰機動遊戲

▲ 《玩轉腦朋友2》

2.成全球票房冠軍

《玩轉腦朋友2》在美國及全球部份地方上映後即口碑瘋傳 ，短短兩周已衝破7億5千萬美金票房，成史上全球票房冠軍動畫，並打破多項美國及全球票房紀錄。

3.「腦朋友」全新大歷險

大家最Friend的「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎全部回歸。

5位性格鮮明各有特色的情緒專員，今集將會遇上前所未有的危機，忠實粉絲當然要陪住他們一起去歷險！

▲ 《玩轉腦朋友2》

4.全新「腦朋友」驚喜登場

今集有全新「腦朋友」登場，包括神經兮兮的「阿焦」、總是隔籬飯香的「阿羨」、一副生無可戀的「阿厭」和終日不知所措的「阿尷」，全新角色個個造型性格獨特搞鬼。

▲ 《玩轉腦朋友2》

5.成長情緒大爆發

延續上集故事，主角韋莉已13歲，可想像她的大腦總部定必發生翻天覆地的巨變，由新的情緒專員阿焦、阿尷主導，阿樂、阿愁等遭到軟禁，成為「被壓抑的情緒」，故事發展更加複雜多變峰迴路轉，帶領觀眾一起經歷情緒大爆發。

▲ 《玩轉腦朋友2》

6.大人細路各有得著

迪士尼與彼思動畫一向擅長有趣好玩與打動人心兼備，今次以成長為主題，相信任何階段的觀眾都會有所共鳴。

小朋友可以盡享得意角色和笑料，青少年和家長有陪你一起經歷的感動，成年觀眾更多了一重回憶殺。

▲ 《玩轉腦朋友2》

7.加送更多貼地笑料

由人氣偶像陣容送上更加貼地、更多笑料的粵語配音版，包括COLLAR成員Ivy So聲演阿樂、王菀之聲演阿愁、黃正宜（阿正）聲演阿焦、麗英聲演阿羨、張蔓姿聲演阿厭，以及魏浚笙（Jeffrey）聲演阿尷。

▲ 《玩轉腦朋友2》粵語版配音陣容。

8.「腦朋友」全城無處不在

一班「腦朋友」更會走出戲院，由商場活動以至周邊商品，360度全方位鋪天蓋地無處不在，勢必掀起全城熱潮，唔睇真係冇話題！

•搶先擁有迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》系列商品

Disney Store選購全新情緒角色

除了阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」再度現身外，為大家隆重介紹新的「腦友」阿羨、阿焦、阿厭和阿尷，大腦總部定必有一番新景象！

•全城投入迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》世界

影迷購票觀賞迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》，即有不同限定精品，務必二刷、三刷掀起撲飛熱潮。

•到戲院票房購票即可珍藏版海報1張

「奇妙處處通」會員尊享：憑票到香港迪士尼樂園奇妙處處通會員服務中心，出示有效個人會員卡，即可換領限量版明信片一套（一套三張），每星期款式不同，會員每星期可換領一套。

7/11-17 阿樂、阿焦及阿驚

7/18-24 阿愁、阿尷及阿厭

7/25-31 阿燥、阿憎及阿羨

•各大戲院禮遇

oMCL院線

憑戲票+會員積分換領《玩轉腦朋友2》Lego積木或布袋

o百老匯院線

憑2張戲票換領限量A4文件夾1個，更可參加遊戲，有機會以會員積分200分換領香港迪士尼樂園一日標準門票2張(總值1758元)

o英皇戲院院線

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》打卡位將於6月28日起驚喜登陸英皇戲院。香港地區全線英皇戲院設《玩轉腦朋友2》主題影廳 — 所有座位換上9個人見人愛的情緒專員椅套佈置陪你睇好戲，可愛又搶眼，影迷勢必把握機會入場朝聖。此外，英皇戲院尖沙咀iSQUARE設主題打卡位。

o 嘉禾院線

憑戲票每單交易可獲贈Disney Store 9折優惠券一張，7月11日起買2張戲票即送限量毛巾1條。

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