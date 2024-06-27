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東張西望︱根叔鏡頭前被「提示」講魚塘歸子孫　轉個頭向攝製隊講心底話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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「魚塘大王」根叔在與《東張》攝製隊獨處時，終可說出心底話。

現年96歲的「魚塘大王」盧開根（根叔）在4年前登上《東張西望》，他原本擁有半億身家，在元朗大生圍擁有13個魚塘， 大可安享晚年。但好景不常，根叔的13個魚塘卻先後被親生女兒及鄰居夫婦以誘簽合約形式騙去，其銀行存款只剩下5000多元。

《東張》攝製隊多年來一直緊貼事件，幸獲大律師陸偉雄仗義協助調解，最終成功收回魚塘，並轉讓予拍檔陳女士。根叔斷斷續續入住醫院，他在出院即被久未露面的家人接走，根叔的家人就被質疑種種舉動是別有用心！

在昨晚（6月26日）播出的一集，在根叔接受《東張》訪問前，親友更不停在根叔耳邊「提醒」，相當緊張。

東張西望｜96歲根叔突然獲兒子一家接出院照顧　「魚塘大王」後人被質疑別有用心

根叔在受訪前被「提醒」

根叔的孫兒口講尊重爺爺的決定，但《東張》準備與根叔做訪問之際，親友就如新何太對何伯般，作出「提醒」，親友向根叔說：「你啲魚塘轉返俾啲仔孫，你今日要講呀知唔知？同律師、《東張西望》講你個意願。」

根叔「黑面」地回應「是」，然後在鏡頭前聽話地說：「我啲魚塘應該歸返我啲仔孫，我哋一個家庭嚟嘛。我係一個仔、兩個孫，我啲魚塘一定係畀返佢哋幾個。」

在根叔完成「任務」後，其孫兒大讚他：「好叻啊阿爺你今日，你有啲咩講畀人聽，人哋就知道。」

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根叔心底話曝光

當根叔回到房間休息時，他在未有親友在旁下，向《東張》攝製隊說出自己的心底話，說：

我同佢（陳女士）唔係時間短，17年，我會對佢無微不至，佢唔使擔心，佢唔好以為幫我呢17年，我會白費畀佢，唔會呀，嗰啲孫緊張，驚死佢攞埋阿爺啲嘢！佢呢份人唔會呀！我知道呀！（會轉返魚塘畀啲孫？）唔會，佢喺我度咁耐，我知道應該點樣對人

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